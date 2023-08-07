https://sputniknews.com.tr/20230807/afad-duyurdu-akdenizde-39-buyuklugunde-deprem-1074445127.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T11:29+0300

2023-08-07T11:29+0300

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türkiye

akdeniz

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de Samandağ açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Saat 11.09'daki depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/deprem-sigortasinin-sartlari-degisti-fiyat-ve-teminatlar-artti-mi-1074443818.html

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