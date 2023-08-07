https://sputniknews.com.tr/20230807/afad-duyurdu-akdenizde-39-buyuklugunde-deprem-1074445127.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T11:29+0300
2023-08-07T11:29+0300
2023-08-07T11:29+0300
türkiye
akdeniz
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de Samandağ açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Saat 11.09'daki depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/deprem-sigortasinin-sartlari-degisti-fiyat-ve-teminatlar-artti-mi-1074443818.html
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de Samandağ açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 11.09'daki depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.