https://sputniknews.com.tr/20230806/yeni-bir-siyasi-parti-daha-kuruldu-ata-parti-1074425113.html

Yeni bir siyasi parti daha kuruldu: ATA Parti

Yeni bir siyasi parti daha kuruldu: ATA Parti

Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu. Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T15:25+0300

2023-08-06T15:25+0300

2023-08-06T15:33+0300

politika

ata partisi

parti

bakan

namık kemal zeybek

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ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/sonbahar-siyasi-partilerde-kongre-mevsimi-olacak-1074240586.html

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ata partisi , parti, bakan, namık kemal zeybek