https://sputniknews.com.tr/20230806/yeni-bir-siyasi-parti-daha-kuruldu-ata-parti-1074425113.html
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu: ATA Parti
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu: ATA Parti
Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu. Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T15:25+0300
2023-08-06T15:25+0300
2023-08-06T15:33+0300
politika
ata partisi
parti
bakan
namık kemal zeybek
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ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/sonbahar-siyasi-partilerde-kongre-mevsimi-olacak-1074240586.html
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ata partisi , parti, bakan, namık kemal zeybek
ata partisi , parti, bakan, namık kemal zeybek
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu: ATA Parti
15:25 06.08.2023 (güncellendi: 15:33 06.08.2023) Abone ol
Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu. Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.
ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.
Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.
Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.
Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.