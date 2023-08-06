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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınlara ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınlara ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T20:32+0300
2023-08-06T20:32+0300
türkiye
veliefendi hipodromu
yangın
araç
araba
zanlı
polis
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Önceki gün akşam saatlerinde Veliefendi Hipodromu çevresinde farklı noktalarda çıkan ve park halindeki 6 araçta zarara neden olan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen ve seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenilen S.D. adliyeye sevk edildi.Olayİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hipodrom önünde çıkan yangında 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğünü tespit etmişti.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin şüpheli olabileceğini değerlendirmişti.Aynı gece olay yerine yakın olan Turan Güneş Bulvarı yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kameralarında aynı zanlının görüntülerine rastlamıştı.Eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli S.D'nin, hipodromda daha önce seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı, asayiş suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiği, ancak terör örgütleriyle ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanılmadığı belirtilmişti.Ekipler, zanlı S.D'yi, Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprüsü altında gözaltına almıştı.
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veliefendi hipodromu, yangın, araç, araba, zanlı, polis
veliefendi hipodromu, yangın, araç, araba, zanlı, polis

Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınlara ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

20:32 06.08.2023
© AA / Halis Akyıldızİstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.
İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA / Halis Akyıldız
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İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.
Önceki gün akşam saatlerinde Veliefendi Hipodromu çevresinde farklı noktalarda çıkan ve park halindeki 6 araçta zarara neden olan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen ve seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenilen S.D. adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hipodrom önünde çıkan yangında 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğünü tespit etmişti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin şüpheli olabileceğini değerlendirmişti.
Aynı gece olay yerine yakın olan Turan Güneş Bulvarı yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kameralarında aynı zanlının görüntülerine rastlamıştı.
Eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli S.D'nin, hipodromda daha önce seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı, asayiş suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiği, ancak terör örgütleriyle ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanılmadığı belirtilmişti.
Ekipler, zanlı S.D'yi, Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprüsü altında gözaltına almıştı.
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