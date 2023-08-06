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Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
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Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
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https://sputniknews.com.tr/20230806/ust-duzey-ab-yetkilisi-turkiyeye-vize-serbestisi-sonbaharda-gorusulecek-1074418324.html
Üst düzey AB yetkilisi: Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda görüşülecek
Üst düzey AB yetkilisi: Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda görüşülecek
Üst düzey AB yetkilisi, “Türkiye’nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T12:37+0300
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Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi şunları söyledi: “Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular."İHA'nın haberine göre yakalanan olumlu havanın tam üyelik müzakerelerinin tekrar ivme kazanmasını sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru üzerine yetkili, “Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir” diye konuştu.Vize serbestisi konusunda gelecek dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin ise yetkili, “Yüksek Temsilci ve Komisyon'un AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin Avrupa Konseyi'ne sunduğu rapor sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz” açıklamasında bulundu.Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik açısından hangi aşamaları tamamladığını açıklayan yetkili, “Katılım müzakerelerinde (2018'den beri) devam eden duraklamadan önce AB ve Türkiye toplam 35 müzakere faslının 16'sını açmıştı. Sadece bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatıldı. 2006 yılında Konsey, Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin kısıtlamalarıyla ilgili 8 faslın açılmayacağına ve Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü'ne ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar başka fasılların geçici olarak kapatılmayacağına karar vermişti” diye konuştu.
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vize, ab, türkiye
vize, ab, türkiye

Üst düzey AB yetkilisi: Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

12:37 06.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETürkiye - Avrupa Birliği (AB)
Türkiye - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Üst düzey AB yetkilisi, “Türkiye’nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir” dedi.
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi şunları söyledi: “Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular."
İHA'nın haberine göre yakalanan olumlu havanın tam üyelik müzakerelerinin tekrar ivme kazanmasını sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru üzerine yetkili, “Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir” diye konuştu.
Vize serbestisi konusunda gelecek dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin ise yetkili, “Yüksek Temsilci ve Komisyon'un AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin Avrupa Konseyi'ne sunduğu rapor sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz” açıklamasında bulundu.
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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik açısından hangi aşamaları tamamladığını açıklayan yetkili, “Katılım müzakerelerinde (2018'den beri) devam eden duraklamadan önce AB ve Türkiye toplam 35 müzakere faslının 16'sını açmıştı. Sadece bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatıldı. 2006 yılında Konsey, Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin kısıtlamalarıyla ilgili 8 faslın açılmayacağına ve Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü'ne ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar başka fasılların geçici olarak kapatılmayacağına karar vermişti” diye konuştu.
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