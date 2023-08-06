Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı

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Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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ÖZEL HABER
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13:09
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ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
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ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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1 dk
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230806/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ile-bombaladi-1074411121.html
Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı
Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T02:42+0300
2023-08-06T02:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin merkezindeki Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgelerini bombaladı, bombardımanlarda dört misket bombası kullanıldı.Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının şu yönde ateş açtığı kaydedildi: 22.05, Netaylovo yerleşimi - Donetsk kenti (Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgeleri). 155 milimetre kalibreli dört mermi (misket bombalı) ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.Bu arada Donetsk’te bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonrasında kentin merkezindeki binalardan birinde yangın başladığını bildirdi. Daha sonra yangının Donetsk Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin binasında olduğu belirlendi.
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı

02:42 06.08.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin merkezini misket bombaları ile bombaladığını bildirdi.
Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin merkezindeki Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgelerini bombaladı, bombardımanlarda dört misket bombası kullanıldı.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının şu yönde ateş açtığı kaydedildi: 22.05, Netaylovo yerleşimi - Donetsk kenti (Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgeleri). 155 milimetre kalibreli dört mermi (misket bombalı) ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Donetsk’te bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonrasında kentin merkezindeki binalardan birinde yangın başladığını bildirdi. Daha sonra yangının Donetsk Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin binasında olduğu belirlendi.
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