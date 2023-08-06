https://sputniknews.com.tr/20230806/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ile-bombaladi-1074411121.html

Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı

Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı

Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T02:42+0300

2023-08-06T02:42+0300

2023-08-06T02:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin merkezindeki Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgelerini bombaladı, bombardımanlarda dört misket bombası kullanıldı.Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının şu yönde ateş açtığı kaydedildi: 22.05, Netaylovo yerleşimi - Donetsk kenti (Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgeleri). 155 milimetre kalibreli dört mermi (misket bombalı) ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.Bu arada Donetsk’te bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonrasında kentin merkezindeki binalardan birinde yangın başladığını bildirdi. Daha sonra yangının Donetsk Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin binasında olduğu belirlendi.

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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)