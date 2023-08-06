https://sputniknews.com.tr/20230806/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ile-bombaladi-1074411121.html
Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı
Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T02:42+0300
2023-08-06T02:42+0300
2023-08-06T02:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin merkezindeki Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgelerini bombaladı, bombardımanlarda dört misket bombası kullanıldı.Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının şu yönde ateş açtığı kaydedildi: 22.05, Netaylovo yerleşimi - Donetsk kenti (Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgeleri). 155 milimetre kalibreli dört mermi (misket bombalı) ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.Bu arada Donetsk’te bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonrasında kentin merkezindeki binalardan birinde yangın başladığını bildirdi. Daha sonra yangının Donetsk Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin binasında olduğu belirlendi.
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Ukrayna ordusu, Donetsk’i misket bombaları ile bombaladı
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Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin merkezini misket bombaları ile bombaladığını bildirdi.
Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin merkezindeki Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgelerini bombaladı, bombardımanlarda dört misket bombası kullanıldı.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının şu yönde ateş açtığı kaydedildi: 22.05, Netaylovo yerleşimi - Donetsk kenti (Voroşilovskiy, Kievskiy ve Kuybışevskiy bölgeleri). 155 milimetre kalibreli dört mermi (misket bombalı) ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Donetsk’te bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonrasında kentin merkezindeki binalardan birinde yangın başladığını bildirdi. Daha sonra yangının Donetsk Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin binasında olduğu belirlendi.