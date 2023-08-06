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ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
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ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
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Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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'Türbülans vurgunu' iddiası: 'Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım'
'Türbülans vurgunu' iddiası: 'Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım'
'Türbülansı engelleyen çip' ürettiği iddiasıyla yatırımcıları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İ. "Ürünü Kanada'ya sattım. Onlar para vermediği... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T15:19+0300
2023-08-06T15:21+0300
türkiye
fizik
türbülans
vurgun
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Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre fizik mezunu olan Çiğdem İ. kendisini alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi. Yaklaşık 5 ay önce kendisini, arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti. Herkese başarılı bir bilim insanı olduğu yönünde kendisini pazarlayan Çiğdem İ. geliştirdiği ve 'CAFA CHIP' adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.Yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İ., nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak çevresinde daha çok güven kazandı. Projeye 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti. Çiğdem İ.'nin zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar, deyim yerindeyse 'treni kaçırmak istemedi' ve yatırmaya karar verdi.Kendisine gönderilen paraları sosyal medyada da paylaşan Çiğdem İ.'nin başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.Çiğdem İ. mağdurlara kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince bu talepleri reddedildi. İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurularında, paralarını alamadıklarını belirterek Çiğdem İ.'den şikayetçi oldu.Sabah gazetesine yeni açıklamalarda bulunan Çiğdem İ. ise halen türbülansı engellediğini iddia ettiği çip projesinin arkasında durmaya devam ediyor. Söz konusu çipi 27 milyon dolar karşılığında Kanada'daki bir firmaya sattığını öne süren Çiğdem İ., "3 aydır Kanadalılar tarafından mağdur ediliyorum. Kimse arkamda durmuyor" dedi."Mağdur oldum, mağdur ediyorum" diyen Çiğdem İ. "Yatırımcılara ödeme yapmam gerekiyor, paramı alamadığım için yapamıyorum. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben alamadım, onlara da ödeme yapamıyorum. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım. Lansman yapacaktım, onu da yapamadım. 12 Ağustos'ta lansman yapacağım. Melek yatırımcılarım karşısında tehdit ediliyorum" diye konuştu.Öte yandan mağdurlardan A.Z. savcılığa verdiği ifadede, yaklaşık 3 sene önce tanıştığı Çiğdem İ. ile birçok kez yüz yüze görüştüğünü, kendisine "Kanada'da sivil havacılık sektöründe uçaklarda türbülansı önleyici yazılım geliştirdim" dediğini aktardı. Kendisine ise herhangi bir para göndermediğini söyleyen mağdur pilot, "Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nde görev yaptığını söylemesi nedeni ile burası ile görüştüm. Ancak burayla da bağı yokmuş. Buradaki bir profesörü de söylemişti. Bu şahıs ise Çiğdem'i tanıdığını, eski öğrencisi olduğunu söyledi. Bana ödeme yapacaklarını söyleyerek süre istedi. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.
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fizik, türbülans, vurgun
fizik, türbülans, vurgun

'Türbülans vurgunu' iddiası: 'Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım'

15:19 06.08.2023 (güncellendi: 15:21 06.08.2023)
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
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'Türbülansı engelleyen çip' ürettiği iddiasıyla yatırımcıları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İ. "Ürünü Kanada'ya sattım. Onlar para vermediği için ben de veremedim. Mağdurum" dedi.
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre fizik mezunu olan Çiğdem İ. kendisini alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi.
Yaklaşık 5 ay önce kendisini, arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti. Herkese başarılı bir bilim insanı olduğu yönünde kendisini pazarlayan Çiğdem İ. geliştirdiği ve 'CAFA CHIP' adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.
Yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İ., nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak çevresinde daha çok güven kazandı. Projeye 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti. Çiğdem İ.'nin zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar, deyim yerindeyse 'treni kaçırmak istemedi' ve yatırmaya karar verdi.
Kendisine gönderilen paraları sosyal medyada da paylaşan Çiğdem İ.'nin başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Çiğdem İ. mağdurlara kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince bu talepleri reddedildi. İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurularında, paralarını alamadıklarını belirterek Çiğdem İ.'den şikayetçi oldu.
Sabah gazetesine yeni açıklamalarda bulunan Çiğdem İ. ise halen türbülansı engellediğini iddia ettiği çip projesinin arkasında durmaya devam ediyor. Söz konusu çipi 27 milyon dolar karşılığında Kanada'daki bir firmaya sattığını öne süren Çiğdem İ., "3 aydır Kanadalılar tarafından mağdur ediliyorum. Kimse arkamda durmuyor" dedi.
"Mağdur oldum, mağdur ediyorum" diyen Çiğdem İ. "Yatırımcılara ödeme yapmam gerekiyor, paramı alamadığım için yapamıyorum. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben alamadım, onlara da ödeme yapamıyorum. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım. Lansman yapacaktım, onu da yapamadım. 12 Ağustos'ta lansman yapacağım. Melek yatırımcılarım karşısında tehdit ediliyorum" diye konuştu.
Öte yandan mağdurlardan A.Z. savcılığa verdiği ifadede, yaklaşık 3 sene önce tanıştığı Çiğdem İ. ile birçok kez yüz yüze görüştüğünü, kendisine "Kanada'da sivil havacılık sektöründe uçaklarda türbülansı önleyici yazılım geliştirdim" dediğini aktardı. Kendisine ise herhangi bir para göndermediğini söyleyen mağdur pilot, "Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nde görev yaptığını söylemesi nedeni ile burası ile görüştüm. Ancak burayla da bağı yokmuş. Buradaki bir profesörü de söylemişti. Bu şahıs ise Çiğdem'i tanıdığını, eski öğrencisi olduğunu söyledi. Bana ödeme yapacaklarını söyleyerek süre istedi. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.
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