Toronto Karayip Karnavalı'ndan renkli kareler

© AA
Kuzey Amerika'nın en büyük kültür festivali olan Toronto Karayip Karnavalı, cumartesi günü düzenlenen Büyük Geçit Töreni ile devam etti.
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© AA
Kuzey Amerika'nın en büyük kültür festivali olan Toronto Karayip Karnavalı, cumartesi günü düzenlenen Büyük Geçit Töreni ile devam etti.
© AA / Mert Alper DervışToronto Karayip Karnavalı büyük geçit töreni düzenlendi.
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© AA / Mert Alper Dervış
Toronto Karayip Karnavalı büyük geçit töreni düzenlendi.
© AA / Mert Alper DervışOntario eyaletinin en kalabalık kenti olan Toronto'da düzenlenen karnavalda rengarenk kıyafetler giyen pek çok katılımcı sahne aldı.
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© AA / Mert Alper Dervış
Ontario eyaletinin en kalabalık kenti olan Toronto'da düzenlenen karnavalda rengarenk kıyafetler giyen pek çok katılımcı sahne aldı.
© AA / Mert Alper Dervış
Karnavalda dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı.
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© AA / Mert Alper Dervış
Karnavalda dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı.
© AA / Mert Alper Dervış
Festival, 1838'de Kanada'da kölelerin tamamen özgürleştirilmesinin anısına 1967'den beri her sene ağustos ayının ilk cumartesi günü yapılıyor.
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© AA / Mert Alper Dervış
Festival, 1838'de Kanada'da kölelerin tamamen özgürleştirilmesinin anısına 1967'den beri her sene ağustos ayının ilk cumartesi günü yapılıyor.