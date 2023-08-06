https://sputniknews.com.tr/20230806/teskten-bankalara-finansman-kolayligi-cagrisi-1074412746.html

TESK'ten bankalara 'finansman kolaylığı' çağrısı

TESK'ten bankalara 'finansman kolaylığı' çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktar olarak artırılması gerektiğini belirterek, "Bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T05:49+0300

2023-08-06T05:49+0300

2023-08-06T05:49+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

palandöken

bendevi palandöken

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların kredi verirken kolaylık sağlaması gerektiğine dikkati çekti.Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

palandöken

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), palandöken, bendevi palandöken