https://sputniknews.com.tr/20230806/teskten-bankalara-finansman-kolayligi-cagrisi-1074412746.html
TESK'ten bankalara 'finansman kolaylığı' çağrısı
TESK'ten bankalara 'finansman kolaylığı' çağrısı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktar olarak artırılması gerektiğini belirterek, "Bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T05:49+0300
2023-08-06T05:49+0300
2023-08-06T05:49+0300
ekonomi
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
palandöken
bendevi palandöken
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların kredi verirken kolaylık sağlaması gerektiğine dikkati çekti.Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
palandöken
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), palandöken, bendevi palandöken
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), palandöken, bendevi palandöken
TESK'ten bankalara 'finansman kolaylığı' çağrısı
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktar olarak artırılması gerektiğini belirterek, "Bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin" ifadesini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların kredi verirken kolaylık sağlaması gerektiğine dikkati çekti.
Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.
Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kuru göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli. Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin. Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi, finansmana ulaşımdan geçiyor."