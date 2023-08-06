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ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
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2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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18:46
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ÖZEL HABER
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Teklif sırasında yüzüğü denize düşürmüştü: 'Farklı olmasını istiyorduk, çok çok farklı bir şey oldu'
Teklif sırasında yüzüğü denize düşürmüştü: 'Farklı olmasını istiyorduk, çok çok farklı bir şey oldu'
Ordu'da teknedeki evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T12:40+0300
2023-08-06T12:41+0300
yaşam
evlilik teklifi
deniz
yüzük
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Ordu'nu Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Cem Günday, yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı.Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak Tunç'a evlenme teklif etti.Bu sırada Cem Günday'ın elinden kayan yüzüğün denize düşmesi ile genç çiftin yanı sıra arkadaşları da şaşkınlık yaşadı.Yüzüğü bulmak için denize giren Günday, aramalara rağmen sonuç alamadı. Gençlerin yardım istediği bir dalgıç, yüzüğü bularak çifte teslim etti.Cem Günday, evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtını aldığı Şeyda Nur Tunç'un parmağına yüzüğü taktı.Gençlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı, evlilik teklifi sırasında yüzüğün denize düştüğü anlara ait görüntüler ise ilgi çekti.‘Üzerimi çıkardım ve denize daldım’Cem Günday, farklı bir şey yapmak için düşünüp kız arkadaşına teknede evlilik teklifinde bulunmaya karar verdiğini söyledi.Evlilik teklifini yaptıktan sonra kutudan çıkarmaya çalıştığı yüzüğün elinden denize düştüğünü belirten Günday, "Yüzüğü denize düşürdükten sonra büyük şaşkınlık yaşadık. Sonrasında ne yapacağımı şaşırdım. 5-10 dakika düşündükten sonra üzerimi çıkardım ve denize daldım. Yüzüğü bulamadım. Çevredekiler dalgıç çağırdı, onlar sayesinde denizden yüzüğü aldık" dedi.Günday, sonrasında farklı bir duyguyla yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktığını dile getirerek, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Biz de şaşırdık bu durumun buralara kadar gelmesine" diye konuştu.Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasından sonra insanlardan çok farklı tepkiler aldıklarını anlatan Günday, "İyi ve kötü şeyler söyleyenler oldu. Tabii biz hepsini eğlence olarak gördük. Böyle gülerek karşıladık. Daha çok, 'Yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın' diye yazanlar oldu. Onlar bizi baya güldürdü" ifadesini kullandı.
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evlilik teklifi, deniz, yüzük
evlilik teklifi, deniz, yüzük

Teklif sırasında yüzüğü denize düşürmüştü: 'Farklı olmasını istiyorduk, çok çok farklı bir şey oldu'

12:40 06.08.2023 (güncellendi: 12:41 06.08.2023)
© AAOrdu'da evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç
Ordu'da evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA
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Ordu'da teknedeki evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı.
Ordu'nu Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Cem Günday, yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı.
Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak Tunç'a evlenme teklif etti.
Bu sırada Cem Günday'ın elinden kayan yüzüğün denize düşmesi ile genç çiftin yanı sıra arkadaşları da şaşkınlık yaşadı.
Yüzüğü bulmak için denize giren Günday, aramalara rağmen sonuç alamadı. Gençlerin yardım istediği bir dalgıç, yüzüğü bularak çifte teslim etti.
Cem Günday, evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtını aldığı Şeyda Nur Tunç'un parmağına yüzüğü taktı.
Gençlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı, evlilik teklifi sırasında yüzüğün denize düştüğü anlara ait görüntüler ise ilgi çekti.
© AAGünday ve Tunç, geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Günday ve Tunç, geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
Günday ve Tunç, geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.
© AA

‘Üzerimi çıkardım ve denize daldım’

Cem Günday, farklı bir şey yapmak için düşünüp kız arkadaşına teknede evlilik teklifinde bulunmaya karar verdiğini söyledi.
Evlilik teklifini yaptıktan sonra kutudan çıkarmaya çalıştığı yüzüğün elinden denize düştüğünü belirten Günday, "Yüzüğü denize düşürdükten sonra büyük şaşkınlık yaşadık. Sonrasında ne yapacağımı şaşırdım. 5-10 dakika düşündükten sonra üzerimi çıkardım ve denize daldım. Yüzüğü bulamadım. Çevredekiler dalgıç çağırdı, onlar sayesinde denizden yüzüğü aldık" dedi.
Günday, sonrasında farklı bir duyguyla yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktığını dile getirerek, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Biz de şaşırdık bu durumun buralara kadar gelmesine" diye konuştu.
Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasından sonra insanlardan çok farklı tepkiler aldıklarını anlatan Günday, "İyi ve kötü şeyler söyleyenler oldu. Tabii biz hepsini eğlence olarak gördük. Böyle gülerek karşıladık. Daha çok, 'Yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın' diye yazanlar oldu. Onlar bizi baya güldürdü" ifadesini kullandı.
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