https://sputniknews.com.tr/20230806/tbmm-olaganustu-toplaniyor-gundem-akbelen-1074421379.html
TBMM olağanüstü toplanıyor: Gündem 'Akbelen'
TBMM olağanüstü toplanıyor: Gündem 'Akbelen'
TBMM, CHP’nin çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T13:35+0300
2023-08-06T13:35+0300
2023-08-06T13:35+0300
politika
akbelen ormanı
cumhuriyet halk partisi (chp)
ağaç kesimi
tbmm genel kurulu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısı üzerine, 1 Ekim 2023’e kadar tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü olarak 8 Ağustos'ta toplanacak. Genel Kurul’da Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230802/chp-8-agustosta-olaganustu-toplanti-icin-meclis-baskanligina-basvurdu-1074300644.html
akbelen ormanı
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akbelen ormanı, cumhuriyet halk partisi (chp), ağaç kesimi, tbmm genel kurulu
akbelen ormanı, cumhuriyet halk partisi (chp), ağaç kesimi, tbmm genel kurulu
TBMM olağanüstü toplanıyor: Gündem 'Akbelen'
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TBMM, CHP’nin çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısı üzerine, 1 Ekim 2023’e kadar tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü olarak 8 Ağustos'ta toplanacak.
Genel Kurul’da Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.