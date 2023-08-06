https://sputniknews.com.tr/20230806/tbmm-olaganustu-toplaniyor-gundem-akbelen-1074421379.html

TBMM olağanüstü toplanıyor: Gündem 'Akbelen'

TBMM olağanüstü toplanıyor: Gündem 'Akbelen'

TBMM, CHP’nin çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T13:35+0300

2023-08-06T13:35+0300

2023-08-06T13:35+0300

politika

akbelen ormanı

cumhuriyet halk partisi (chp)

ağaç kesimi

tbmm genel kurulu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısı üzerine, 1 Ekim 2023’e kadar tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü olarak 8 Ağustos'ta toplanacak. Genel Kurul’da Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20230802/chp-8-agustosta-olaganustu-toplanti-icin-meclis-baskanligina-basvurdu-1074300644.html

akbelen ormanı

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akbelen ormanı, cumhuriyet halk partisi (chp), ağaç kesimi, tbmm genel kurulu