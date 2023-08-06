https://sputniknews.com.tr/20230806/suudi-arabistandan-sonra-bir-ulke-daha-vatandaslarini-uyardi-lubnani-terk-edin-1074415439.html
Suudi Arabistan'dan sonra bir ülke daha vatandaşlarını uyardı: Lübnan'ı terk edin
Suudi Arabistan'dan sonra bir ülke daha vatandaşlarını uyardı: Lübnan'ı terk edin
Bahreyn, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini isterken Katar da vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T11:03+0300
2023-08-06T11:03+0300
2023-08-06T11:05+0300
dünya
suudi arabistan
katar
lübnan
bahreyn
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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmeleri gerektiği ifade edildi.Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını istedi.Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına 'Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri' çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları' çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230805/suudi-arabistandan-lubnandaki-vatandaslarina--acilen-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisi-1074390666.html
suudi arabistan
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suudi arabistan, katar, lübnan, bahreyn
suudi arabistan, katar, lübnan, bahreyn
Suudi Arabistan'dan sonra bir ülke daha vatandaşlarını uyardı: Lübnan'ı terk edin
11:03 06.08.2023 (güncellendi: 11:05 06.08.2023) Abone ol
Bahreyn, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini isterken Katar da vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmeleri gerektiği ifade edildi.
Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını istedi.
Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına 'Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri' çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.
Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları' çağrısında bulunmuştu.