https://sputniknews.com.tr/20230806/suudi-arabistandan-sonra-bir-ulke-daha-vatandaslarini-uyardi-lubnani-terk-edin-1074415439.html

Suudi Arabistan'dan sonra bir ülke daha vatandaşlarını uyardı: Lübnan'ı terk edin

Suudi Arabistan'dan sonra bir ülke daha vatandaşlarını uyardı: Lübnan'ı terk edin

Bahreyn, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini isterken Katar da vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T11:03+0300

2023-08-06T11:03+0300

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dünya

suudi arabistan

katar

lübnan

bahreyn

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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmeleri gerektiği ifade edildi.Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını istedi.Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına 'Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri' çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları' çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230805/suudi-arabistandan-lubnandaki-vatandaslarina--acilen-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisi-1074390666.html

suudi arabistan

katar

lübnan

bahreyn

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suudi arabistan, katar, lübnan, bahreyn