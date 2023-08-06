https://sputniknews.com.tr/20230806/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-hava-uslerine-fuze-atislari-duzenledi-1074421234.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın hava üslerine füze atışları düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın hava üslerine füze atışları düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın hava üslerine füze atışları düzenlediğini... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T13:18+0300

2023-08-06T13:18+0300

2023-08-06T13:20+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

füze

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın Hmelnitski ve Rovno bölgelerindeki hava üslerine füze atışları düzenlediği ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov ve Rovno bölgesindeki Dubno yerleşim bölgelerinde yer alan hava üslerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli hava ve deniz tabanlı silahlarla kapsamlı atış düzenledi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, ‘saldırının hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm tesislerin vurulduğu’ bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230806/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-edildi-1074419056.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, füze