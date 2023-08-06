https://sputniknews.com.tr/20230806/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-hava-uslerine-fuze-atislari-duzenledi-1074421234.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın hava üslerine füze atışları düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın hava üslerine füze atışları düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın hava üslerine füze atışları düzenlediğini... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T13:18+0300
2023-08-06T13:18+0300
2023-08-06T13:20+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
füze
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın Hmelnitski ve Rovno bölgelerindeki hava üslerine füze atışları düzenlediği ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov ve Rovno bölgesindeki Dubno yerleşim bölgelerinde yer alan hava üslerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli hava ve deniz tabanlı silahlarla kapsamlı atış düzenledi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, ‘saldırının hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm tesislerin vurulduğu’ bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230806/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-edildi-1074419056.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, füze
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, füze
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın hava üslerine füze atışları düzenledi
13:18 06.08.2023 (güncellendi: 13:20 06.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın hava üslerine füze atışları düzenlediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın Hmelnitski ve Rovno bölgelerindeki hava üslerine füze atışları düzenlediği ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov ve Rovno bölgesindeki Dubno yerleşim bölgelerinde yer alan hava üslerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli hava ve deniz tabanlı silahlarla kapsamlı atış düzenledi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, ‘saldırının hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm tesislerin vurulduğu’ bilgisini verdi.