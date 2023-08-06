https://sputniknews.com.tr/20230806/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-edildi-1074419056.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde yer alan Podolsk kentinin yakınlarında hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T12:47+0300
2023-08-06T12:47+0300
2023-08-06T12:58+0300
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Podolsk kentinin yakınlarında hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) imha etti, olay sonucu yaralanan olmadı ve tahribat oluşmadı.Açıklamada, “Bugün saat 11.27'de Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. İHA, Podolsk bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘terör saldırısının önlenmesi sonucu yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığı’ ifade edildi.Daha önce Vnukovo Havalimanı, giden ve gelen uçak seferlerine geçici kısıtlamalar getirdiği bilgisini geçti, uçuşların bir kısmı diğer havalimanlarına yönlendirildi.Ardından havalimanı yönetiminden Sputnik’e yapılan açıklamada, uçak seferlerine getirilen kısıtlamaların Moskova saati ile 11.55 (TSİ ile aynı) itibarı ile kaldırıldığı, havalimanının olağan düzende çalıştığı bilgisi verildi.Bryansk bölgesinde hava savunma sistemi iki İHA’yı imha ettiGünün erken saatlerinde ise Rusya’nın Bryansk bölgesinden bir başka İHA saldırısı ile ilgili açıklama geldi.Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Bryansk bölgesinin Karaçevskiy ilçesi üzerinde hava savunma sisteminin iki adet uçak tipi İHA’yı imha ettiğini bildirdi.“Tahribat oluşmadı, yaralanan olmadı” diyen Bogomaz, olay yerinde acil durum servislerinin çalıştığını ifade etti.
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rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, iha
rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi
12:47 06.08.2023 (güncellendi: 12:58 06.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde yer alan Podolsk kentinin yakınlarında hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Podolsk kentinin yakınlarında hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) imha etti, olay sonucu yaralanan olmadı ve tahribat oluşmadı.
Açıklamada, “Bugün saat 11.27'de Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. İHA, Podolsk bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘terör saldırısının önlenmesi sonucu yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığı’ ifade edildi.
Daha önce Vnukovo Havalimanı, giden ve gelen uçak seferlerine geçici kısıtlamalar getirdiği bilgisini geçti, uçuşların bir kısmı diğer havalimanlarına yönlendirildi.
Ardından havalimanı yönetiminden Sputnik’e yapılan açıklamada, uçak seferlerine getirilen kısıtlamaların Moskova saati ile 11.55 (TSİ ile aynı) itibarı ile kaldırıldığı, havalimanının olağan düzende çalıştığı bilgisi verildi.
Bryansk bölgesinde hava savunma sistemi iki İHA’yı imha etti
Günün erken saatlerinde ise Rusya’nın Bryansk bölgesinden bir başka İHA saldırısı ile ilgili açıklama geldi.
Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Bryansk bölgesinin Karaçevskiy ilçesi üzerinde hava savunma sisteminin iki adet uçak tipi İHA’yı imha ettiğini bildirdi.
“Tahribat oluşmadı, yaralanan olmadı” diyen Bogomaz, olay yerinde acil durum servislerinin çalıştığını ifade etti.