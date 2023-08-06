https://sputniknews.com.tr/20230806/pakistanin-nufusu-24149-milyona-ulasti-1074412249.html
Pakistan'ın nüfusu 241.49 milyona ulaştı
Pakistan'ın nüfusu 241.49 milyona ulaştı
Pakistan'da ilk kez yapılan dijital nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkenin nüfusu 241.49 milyona çıktı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T05:07+0300
2023-08-06T05:07+0300
2023-08-06T05:07+0300
pakistan
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asya & pasifik
nüfus
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Pakistan İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin nüfusu yıllık yüzde 2.55 artış oranıyla 241,49 milyona ulaştı.Nüfusun eyaletlere göre dağılımında Pencap'ın 127.68 milyon, Sind'in 55.69 milyon, Hayber Pahtunhva'nın 40.85 milyon ve Belucistan'ın 14.89 milyon kişiye ev sahipliği yaptığı görüldü.Öte yandan başkent İslamabad'ın nüfusu da 2.36 milyon olarak açıklandı.Ülkede kırsal kesimde yaşayanların oranı yüzde 61.18, kentsel bölgelerde yaşayanların oranı ise yüzde 38,82 oldu.En son 2017'de yapılan nüfus sayımında Pakistan'ın nüfusu 207.68 milyon olarak açıklanmıştı.Pakistan İstatistik Bürosu, 1 Mart 2023'te nüfus sayımına başlandığını duyurmuştu.
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pakistan, asya, asya & pasifik, nüfus
pakistan, asya, asya & pasifik, nüfus
Pakistan'ın nüfusu 241.49 milyona ulaştı
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Pakistan'da ilk kez yapılan dijital nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkenin nüfusu 241.49 milyona çıktı.
Pakistan İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin nüfusu yıllık yüzde 2.55 artış oranıyla 241,49 milyona ulaştı.
Nüfusun eyaletlere göre dağılımında Pencap'ın 127.68 milyon, Sind'in 55.69 milyon, Hayber Pahtunhva'nın 40.85 milyon ve Belucistan'ın 14.89 milyon kişiye ev sahipliği yaptığı görüldü.
Öte yandan başkent İslamabad'ın nüfusu da 2.36 milyon olarak açıklandı.
Ülkede kırsal kesimde yaşayanların oranı yüzde 61.18, kentsel bölgelerde yaşayanların oranı ise yüzde 38,82 oldu.
En son 2017'de yapılan nüfus sayımında Pakistan'ın nüfusu 207.68 milyon olarak açıklanmıştı.
Pakistan İstatistik Bürosu, 1 Mart 2023'te nüfus sayımına başlandığını duyurmuştu.