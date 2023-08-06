https://sputniknews.com.tr/20230806/pakistanda-tren-kazasi-22-olu-50-yarali-1074424272.html

Pakistan'da tren kazası: 22 ölü, 50 yaralı

Pakistan'da tren kazası: 22 ölü, 50 yaralı

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T14:46+0300

2023-08-06T14:46+0300

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pakistan

tren kazası

ölü

yaralı

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Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.Rafik, kazanın teknik bir arıza ya da sabotaj sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.Yerel Polis Şefi Younas Chandio, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 50 yaralının ise yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

pakistan

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pakistan, tren kazası, ölü, yaralı