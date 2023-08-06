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09:00
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ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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https://sputniknews.com.tr/20230806/lohusa-depresyonuna-karsi-ilk-ilac-1074413268.html
Lohusa depresyonuna karşı ilk ilaç
Lohusa depresyonuna karşı ilk ilaç
Yeni doğum yapan her sekiz kadından birinin yaşadığı lohusa depresyonu tarih olacak. ABD Gıda ve İlaç Dairesi doğum sonrası depresyonu tedavi etmek için ilk... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T09:31+0300
2023-08-06T09:33+0300
dünya
anne
çocuk
doğum
depresyon
ilaç
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ‘zuranolon’ isimli antidepresan ilacın 'doğum sonrası depresyonuna karşı etkili' olduğu belirtildi. Şimdiye kadar doğum sonrası depresyon için ABD’de sağlık merkezlerinde enjeksiyon tedavisi yapılabildiği kaydedildi. Hürriyet'in aktardığına göre Carrot Doğum Sağlığı Şirketi’nin baş tıbbi sorumlusu Dr. Asima Ahmad, doğum yaptıktan sonra her 8 kadından 1’inin 'doğum sonrası depresyonu' diye anılan sendromdan yaşadığı ancak yüzde 75’ine tedavi sağlanamadığını söyledi. Doğum sonrası depresyon için özel olarak tasarlanan hapın diğer antidepresanlardan daha hızlı etki gösterdiği ve sadece iki haftalık kısa bir süre boyunca alınmak üzere tasarlandığı belirtildi. İlacın yan etkilerinin de daha az olduğu ifade edildi. FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’nde psikiyatri başkanı olan Tiffany Farchione, doğum sonrası depresyonun 'kadınların üzüntü, suçluluk, değersizlik hissettiği, hatta ciddi vakalarda kendilerine veya çocuklarına zarar verme düşünceleri yaşadığı ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum' olduğunu belirtti. Farchione, “Bu ilaç, aşırı duygularla başa çıkmaya çalışan kadınlar için faydalı bir seçenek olacaktır” dedi.
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anne, çocuk, doğum, depresyon, ilaç, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
anne, çocuk, doğum, depresyon, ilaç, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

Lohusa depresyonuna karşı ilk ilaç

09:31 06.08.2023 (güncellendi: 09:33 06.08.2023)
© AAAnne- Bebek- Doğum
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA
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Yeni doğum yapan her sekiz kadından birinin yaşadığı lohusa depresyonu tarih olacak. ABD Gıda ve İlaç Dairesi doğum sonrası depresyonu tedavi etmek için ilk kez bir ilaca onay verdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ‘zuranolon’ isimli antidepresan ilacın 'doğum sonrası depresyonuna karşı etkili' olduğu belirtildi.
Şimdiye kadar doğum sonrası depresyon için ABD’de sağlık merkezlerinde enjeksiyon tedavisi yapılabildiği kaydedildi.
Hürriyet'in aktardığına göre Carrot Doğum Sağlığı Şirketi’nin baş tıbbi sorumlusu Dr. Asima Ahmad, doğum yaptıktan sonra her 8 kadından 1’inin 'doğum sonrası depresyonu' diye anılan sendromdan yaşadığı ancak yüzde 75’ine tedavi sağlanamadığını söyledi.
Doğum sonrası depresyon için özel olarak tasarlanan hapın diğer antidepresanlardan daha hızlı etki gösterdiği ve sadece iki haftalık kısa bir süre boyunca alınmak üzere tasarlandığı belirtildi. İlacın yan etkilerinin de daha az olduğu ifade edildi.
FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’nde psikiyatri başkanı olan Tiffany Farchione, doğum sonrası depresyonun 'kadınların üzüntü, suçluluk, değersizlik hissettiği, hatta ciddi vakalarda kendilerine veya çocuklarına zarar verme düşünceleri yaşadığı ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum' olduğunu belirtti. Farchione, “Bu ilaç, aşırı duygularla başa çıkmaya çalışan kadınlar için faydalı bir seçenek olacaktır” dedi.
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