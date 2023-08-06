Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti

© AA / David Mareuil Vali Yuzai de konuşmasına ‘Rusya'dan gelen nükleer silah tehditleri’ ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına atıfta bulunarak başladı, ancak o da bombanın kente kimin tarafından atıldığından bahsetmedi. Vali, nükleer silahlardan vazgeçme gereğini vurgulayarak, Ukrayna'daki çatışmanın ‘Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmadığı için değil, Rusya'nın böyle bir silaha sahip olduğu için’ başladığını söyledi.