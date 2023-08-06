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ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
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2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
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Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
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Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti
1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılmasının kurbanlarının anısına düzenlenen yas töreninde konuşan Japon politikacılar, bombanın ABD tarafından atıldığı... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
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Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti

15:38 06.08.2023
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1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılmasının kurbanlarının anısına düzenlenen yas töreninde konuşan Japon politikacılar, bombanın ABD tarafından atıldığı konusunda sessiz kaldı. Aynı zamanda Başbakan Kişida ve Hiroşima Valisi Yuzai, konuşmalarında Rusya’dan bahsetti.
© AAİkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 78. yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi. Bombanın atıldığı (yerel saatle) saat 08.15'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene kent yetkililerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Fumio Kişida da katıldı.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 78. yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi. Bombanın atıldığı (yerel saatle) saat 08.15'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene kent yetkililerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Fumio Kişida da katıldı.
© AA / David MareuilTörende konuşan Japon politikacıların hiç biri, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombanın ABD tarafından atıldığını söylemezken, sadece törenden canlı yayın yapan TBS televizyonu nükleer bombardımandan ABD’nin sorumlu olduğunu ifade etti. Başbakan Fumio Kişida ve Hiroşima Valisi Hidehiko Yuzai, konuşmalarında Rusya’yı dile getirdi.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / David Mareuil
Törende konuşan Japon politikacıların hiç biri, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombanın ABD tarafından atıldığını söylemezken, sadece törenden canlı yayın yapan TBS televizyonu nükleer bombardımandan ABD’nin sorumlu olduğunu ifade etti. Başbakan Fumio Kişida ve Hiroşima Valisi Hidehiko Yuzai, konuşmalarında Rusya’yı dile getirdi.
© AA / David MareuilBaşbakan Kişida, 78 yıl önce kente atılan ve on binlerce ölüme neden olan atom bombasının kim tarafından atıldığını dile getirmezken, konuşmasının ilerleyen kısmında Rusya’ya yer verdi.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / David Mareuil
Başbakan Kişida, 78 yıl önce kente atılan ve on binlerce ölüme neden olan atom bombasının kim tarafından atıldığını dile getirmezken, konuşmasının ilerleyen kısmında Rusya’ya yer verdi.
© AA / David MareuilKişida, “Şu anda uluslararası toplumda nükleer silahların azaltılmasına ilişkin derinleşen bölünme ve Rusya'nın nükleer silahlarla tehdit etmesi nedeniyle, nükleer silahsız barışa giden yol giderek daha da zorlaşıyor” açıklamasında bulundu.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / David Mareuil
Kişida, “Şu anda uluslararası toplumda nükleer silahların azaltılmasına ilişkin derinleşen bölünme ve Rusya'nın nükleer silahlarla tehdit etmesi nedeniyle, nükleer silahsız barışa giden yol giderek daha da zorlaşıyor” açıklamasında bulundu.
© AAABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.
© AA / David MareuilVali Yuzai de konuşmasına ‘Rusya'dan gelen nükleer silah tehditleri’ ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına atıfta bulunarak başladı, ancak o da bombanın kente kimin tarafından atıldığından bahsetmedi. Vali, nükleer silahlardan vazgeçme gereğini vurgulayarak, Ukrayna'daki çatışmanın ‘Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmadığı için değil, Rusya'nın böyle bir silaha sahip olduğu için’ başladığını söyledi.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / David Mareuil
Vali Yuzai de konuşmasına ‘Rusya'dan gelen nükleer silah tehditleri’ ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına atıfta bulunarak başladı, ancak o da bombanın kente kimin tarafından atıldığından bahsetmedi. Vali, nükleer silahlardan vazgeçme gereğini vurgulayarak, Ukrayna'daki çatışmanın ‘Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmadığı için değil, Rusya'nın böyle bir silaha sahip olduğu için’ başladığını söyledi.
© AA / David MareuilAtom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.
Japon siyasetçiler, Hiroşima'daki törende ABD'yi anmayıp Rusya'dan bahsetti - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / David Mareuil
Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.
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