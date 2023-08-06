https://sputniknews.com.tr/20230806/italyanin-en-tehlikeli-firarilerinden-birini-napolinin-sampiyonlugunu-kutlama-fotografi-ele-verdi-1074422604.html

İtalya'nın en tehlikeli firarilerinden birini, Napoli'nin şampiyonluğunu kutlama fotoğrafı ele verdi

İtalya'nın en tehlikeli firarilerinden birini, Napoli'nin şampiyonluğunu kutlama fotoğrafı ele verdi

Napoli futbol takımına duyduğu sevgi yüzünden saklandığı yeri ele veren firari İtalyan mafya üyesi, Yunan adası Korfu'da motosiklet sürerken yakalandı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T14:03+0300

2023-08-06T14:03+0300

2023-08-06T14:07+0300

yaşam

italya

italya 1. futbol ligi (serie a)

napoli

napoli futbol takımı

napoli futbol kulübü

napoli emniyet müdürlüğü

camorra

yunanistan

firari

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/05/1070659205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd144f6cd5a630b0ddfc183e00043415.jpg

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunu kutlayanların görüntüleri içinde yer aldığı ortaya çıkan İtalya'nın en tehlikeli firarilerinden biri, Yunanistan'da yakayı ele verdi.Napoli'deki Camorra organize suç örgütüyle yakın bağları olduğu düşünülen ve 11 yıldır firarda olan 60 yaşındaki Vincenzo La Porta, Yunanistan'da kutlama yapan taraftar fotoğrafında görülmesi sayesinde yakalandı. Napoli Carabinieri polisi, "Futbola ve Napoli'ye olan tutkusu onu ele verdi" değerlendirmesini yaptı.Fotoğrafın Napoli'nin 33 yıl sonra ilk İtalya şampiyonluğunu kazanmasından sonra çekildiğini belirten polis, "Şampiyonluk zaferinin sarhoşluğuyla La Porta kutlamaya karşı koyamadı" dedi.İtalya'da suç ortaklığı, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıktan gıyabında hüküm giymiş bulunan La Porta, cuma günü Yunanistan'ın Korfu Adası'nda motosikletine binerken yakalandı. Hapse konulan firari, İtalya'ya iade edilirse 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılacak.İtalya'nın en tehlikeli 100 firari listesinde bulunan La Porta'nın avukatı, AP haber ajansına şöyle konuştu:Adadaki restoran sahipleri, La Porta'nın son bir aydır şef yardımcısı olarak çalıştığını doğruladı. Yetkililerin finansal ve çevrimiçi hareketlerini yakından takip ettiği ve yanlış bir adım atmasını beklediği La Porta, 4 Mayıs'ta Napoli 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazandığında heyecanını gizleyemedi. Korfu'da bir restoranın önünde Napoli taraftarları arasında beyzbol şapkası takıp takımın gök mavisi-beyaz renkli atkısını salladığı bir fotoğrafta fark edildi. İtalyan polisi Yunanistan'a gitti ve Yunan meslektaşlarının yardımıyla yıllardır peşinde olduğu adamı yakaladı. Ocak ayında da onlarca yıldır firari bir İtalyan mafya babası Google Haritalar'da görülmek suretiyle yakalanmıştı.

italya

napoli

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, italya 1. futbol ligi (serie a), napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü, napoli emniyet müdürlüğü, camorra, yunanistan, firari