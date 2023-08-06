https://sputniknews.com.tr/20230806/istanbulda-nakliyat-is-uyelerinden-grev-aciklamasi-1074422940.html
İstanbul'da Nakliyat-İş üyelerinden grev açıklaması
İstanbul'da Nakliyat-İş üyelerinden grev açıklaması
DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, ABD merkezli FedEx Ekspress ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine alınan grev kararına ilişkin... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T14:03+0300
2023-08-06T14:03+0300
2023-08-06T14:17+0300
ekonomi
disk/nakliyat-iş sendikası
fedex
grev
maaş
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Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini içeren döviz ve pankart taşıyarak çeşitli sloganlar attı.Burada grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bugün, 'sefalet ücretine, açlığa, sarı sendikacılığa karşı' tepkilerini göstermek ve FedEx işçileriyle dayanışma için toplandıklarını söyledi.FedEx'te 19 Ağustos'ta greve gideceklerini dile getiren Küçükosmanoğlu, ücretler ve sosyal haklarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.Küçükosmanoğlu, grevle ilgili yasal bildirimlerin yapıldığını belirterek, "İşverenin bize vermiş olduğu teklifler kabul edilebilir değildir. FedEx işçilerine sözümüz var. Yüzde 80'inin 'evet' demediği toplu sözleşmeyi Nakliyat-İş Sendikası imzalamaz. Grevse grev yapacağız. Bizim amacımız grev yapmak için grev yapmak değil. Amacımız, ekmek davası, sınıf mücadelesidir" diye konuştu.
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disk/nakliyat-iş sendikası, fedex, grev, maaş
disk/nakliyat-iş sendikası, fedex, grev, maaş
İstanbul'da Nakliyat-İş üyelerinden grev açıklaması
14:03 06.08.2023 (güncellendi: 14:17 06.08.2023) Abone ol
DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, ABD merkezli FedEx Ekspress ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine alınan grev kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini içeren döviz ve pankart taşıyarak çeşitli sloganlar attı.
Burada grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bugün, 'sefalet ücretine, açlığa, sarı sendikacılığa karşı' tepkilerini göstermek ve FedEx işçileriyle dayanışma için toplandıklarını söyledi.
FedEx'te 19 Ağustos'ta greve gideceklerini dile getiren Küçükosmanoğlu, ücretler ve sosyal haklarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
Küçükosmanoğlu, grevle ilgili yasal bildirimlerin yapıldığını belirterek, "İşverenin bize vermiş olduğu teklifler kabul edilebilir değildir. FedEx işçilerine sözümüz var. Yüzde 80'inin 'evet' demediği toplu sözleşmeyi Nakliyat-İş Sendikası imzalamaz. Grevse grev yapacağız. Bizim amacımız grev yapmak için grev yapmak değil. Amacımız, ekmek davası, sınıf mücadelesidir" diye konuştu.