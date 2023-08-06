https://sputniknews.com.tr/20230806/israilin-baskenti-tel-avivdeki-saldirida-1-guvenlik-gorevlisi-oldu-1074409455.html

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T00:45+0300

2023-08-06T00:45+0300

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İsrail polisi ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 42 yaşındaki Chen Amir adlı bir İsrailli güvenlik görevlisi öldü, saldırgan ise öldürüldü.İsrail polisinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Tel Aviv’de yerel güvenlik görevlilerinin şüphelendikleri bir erkekten kimlik tespiti yapmak istediği belirtildi.Şüphelinin, İsrail'e giriş izni olmayan, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti sakinlerinden 27 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.Kimlik tespiti sırasında şüphelinin yakın mesafeden güvenlik görevlilerine ateş açtığı ve birini ağır şekilde yaraladığı, o sırada bir diğer güvenlik görevlisinin ateşle karşılık vererek saldırganı vurduğu aktarıldı.Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığına göre de olayda ağır yaralanan güvenlik görevlisi ile saldırgan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv Belediyesi güvenlik devriye personelini tetikte oldukları ve çok daha ciddi bir saldırıyı önledikleri için takdir ettiğini" duyurdu.Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz bize saldırmak isteyen herkesle hesaplaşacak" ifadesini kullandı.Hamas Sözcüsü Hazim Kasım da yazılı açıklamasında, ,saldırının, "işgalci İsrail’in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı işlediği suçların karşılığı olduğunu" ifade etti.Kasım, "Yiğit direnişimiz işgali ve işgalcileri hedef almaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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