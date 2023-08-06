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09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T00:45+0300
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dünya
tel aviv
israil
saldırı
silahlı saldırı
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İsrail polisi ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 42 yaşındaki Chen Amir adlı bir İsrailli güvenlik görevlisi öldü, saldırgan ise öldürüldü.İsrail polisinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Tel Aviv’de yerel güvenlik görevlilerinin şüphelendikleri bir erkekten kimlik tespiti yapmak istediği belirtildi.Şüphelinin, İsrail'e giriş izni olmayan, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti sakinlerinden 27 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.Kimlik tespiti sırasında şüphelinin yakın mesafeden güvenlik görevlilerine ateş açtığı ve birini ağır şekilde yaraladığı, o sırada bir diğer güvenlik görevlisinin ateşle karşılık vererek saldırganı vurduğu aktarıldı.Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığına göre de olayda ağır yaralanan güvenlik görevlisi ile saldırgan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv Belediyesi güvenlik devriye personelini tetikte oldukları ve çok daha ciddi bir saldırıyı önledikleri için takdir ettiğini" duyurdu.Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz bize saldırmak isteyen herkesle hesaplaşacak" ifadesini kullandı.Hamas Sözcüsü Hazim Kasım da yazılı açıklamasında, ,saldırının, "işgalci İsrail’in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı işlediği suçların karşılığı olduğunu" ifade etti.Kasım, "Yiğit direnişimiz işgali ve işgalcileri hedef almaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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tel aviv, israil, saldırı, silahlı saldırı
tel aviv, israil, saldırı, silahlı saldırı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü

00:45 06.08.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail - polis - saldırı
İsrail - polis - saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
İsrail polisi ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 42 yaşındaki Chen Amir adlı bir İsrailli güvenlik görevlisi öldü, saldırgan ise öldürüldü.
İsrail polisinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Tel Aviv’de yerel güvenlik görevlilerinin şüphelendikleri bir erkekten kimlik tespiti yapmak istediği belirtildi.
Şüphelinin, İsrail'e giriş izni olmayan, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti sakinlerinden 27 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.
Kimlik tespiti sırasında şüphelinin yakın mesafeden güvenlik görevlilerine ateş açtığı ve birini ağır şekilde yaraladığı, o sırada bir diğer güvenlik görevlisinin ateşle karşılık vererek saldırganı vurduğu aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.
İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığına göre de olayda ağır yaralanan güvenlik görevlisi ile saldırgan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv Belediyesi güvenlik devriye personelini tetikte oldukları ve çok daha ciddi bir saldırıyı önledikleri için takdir ettiğini" duyurdu.
Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz bize saldırmak isteyen herkesle hesaplaşacak" ifadesini kullandı.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım da yazılı açıklamasında, ,saldırının, "işgalci İsrail’in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı işlediği suçların karşılığı olduğunu" ifade etti.
Kasım, "Yiğit direnişimiz işgali ve işgalcileri hedef almaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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