https://sputniknews.com.tr/20230806/ilber-ortayli-turkiye-beton-oteller-degil-zeytinlikler-vatani-olmak-zorunda-1074416043.html
İlber Ortaylı: Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda
İlber Ortaylı: Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda
İlber Ortaylı, "Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T11:39+0300
2023-08-06T11:39+0300
2023-08-06T11:47+0300
türkiye
ilber ortaylı
zeytinlik alan
otel
tavsiye
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te kaleme aldığı 'Zeytinlerimize sahip çıkalım' başlıklı yazısında zeytinlikler için uyardı. “Ege’de hiçbir zeytin bölgesi kalmadı. Tabiatın zengin nimetlerini kullanamayan insanlara her türlü ceza yağar. Ceremesini genç nesiller ve çocuklar çeker” diyen Ortaylı, insanları zeytinlik almaya çağırdı.Ortaylı, şunları kaydetti:“Zeytin ziraatının yapıldığı bölgelerin hemen yanına çiftçiler istedikleri ekimleri yapıyorlar. Mesela Anadolu’nun kıt yeraltı kaynaklarını eriten, su kaynaklarını yok eden yonca ziraatı bunun başında geliyor. Ege’de gözlediğimiz bu uyumsuzluk maalesef yine ziraat fakültelerinin teşvikiyle ortaya çıkmıştır. Gereksizdir. Yonca ziraatı zeytinlere dadanan parazitlerin ve sineklerin kaynağıdır.Zaman zaman zeytinliklerin imara açılması, hükümetin vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Protestoları dinlemek istiyoruz. Demokrasi, kuru gürültü ve kavgayla değil olayları iyice etüt edip ortaya koymakla, kusurlu ve suçluları teşhir etmekle yürütülür. Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda.”
https://sputniknews.com.tr/20230806/ticaret-bakanligindan-zeytinyagi-ihracati-ve-arac-stokculuguna-iliskin-aciklama-1074412035.html
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ilber ortaylı, zeytinlik alan, otel, tavsiye
ilber ortaylı, zeytinlik alan, otel, tavsiye
İlber Ortaylı: Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda
11:39 06.08.2023 (güncellendi: 11:47 06.08.2023) Abone ol
İlber Ortaylı, "Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te kaleme aldığı 'Zeytinlerimize sahip çıkalım' başlıklı yazısında zeytinlikler için uyardı.
“Ege’de hiçbir zeytin bölgesi kalmadı. Tabiatın zengin nimetlerini kullanamayan insanlara her türlü ceza yağar. Ceremesini genç nesiller ve çocuklar çeker” diyen Ortaylı, insanları zeytinlik almaya çağırdı.
Ortaylı, şunları kaydetti:
“Zeytin ziraatının yapıldığı bölgelerin hemen yanına çiftçiler istedikleri ekimleri yapıyorlar. Mesela Anadolu’nun kıt yeraltı kaynaklarını eriten, su kaynaklarını yok eden yonca ziraatı bunun başında geliyor. Ege’de gözlediğimiz bu uyumsuzluk maalesef yine ziraat fakültelerinin teşvikiyle ortaya çıkmıştır. Gereksizdir. Yonca ziraatı zeytinlere dadanan parazitlerin ve sineklerin kaynağıdır.
Zaman zaman zeytinliklerin imara açılması, hükümetin vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Protestoları dinlemek istiyoruz. Demokrasi, kuru gürültü ve kavgayla değil olayları iyice etüt edip ortaya koymakla, kusurlu ve suçluları teşhir etmekle yürütülür. Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda.”