https://sputniknews.com.tr/20230806/hatayda-orman-yangini-1074418220.html

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T12:26+0300

2023-08-06T12:26+0300

2023-08-06T12:26+0300

hatay

orman yangını

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Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

hatay

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Sputnik Türkiye

hatay, orman yangını