https://sputniknews.com.tr/20230806/hatayda-orman-yangini-1074418220.html
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T12:26+0300
2023-08-06T12:26+0300
2023-08-06T12:26+0300
hatay
orman yangını
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Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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hatay, orman yangını
Hatay'da orman yangını
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.