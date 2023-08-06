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ÖZEL HABER
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09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
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ÖZEL HABER
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https://sputniknews.com.tr/20230806/gorme-engellilerden-metroda-bariyer-eylemi-raylarda-olmek-istemiyoruz-1074409092.html
Görme engellilerden metroda bariyer eylemi: 'Raylarda ölmek istemiyoruz'
Görme engellilerden metroda bariyer eylemi: 'Raylarda ölmek istemiyoruz'
Görme engelliler metro istasyonlarına cam bariyer konulması istemiyle eylem yaptı. Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı, "Bariyer yapılırsa... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T00:22+0300
2023-08-06T00:22+0300
türkiye
görme engelli
eylem
metro
türkiye görme engelliler derneği
kadıköy
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Görme engelliler, metro istasyonlarına cam bariyer konulması talebiyle eylem yaptı.Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli, Kadıköy'deki Atatürk Anıtı önünde toplandı.Metro duraklarında kendileri için yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ifade eden engelliler, ellerinde "Raylarda ölmek istemiyoruz" yazan dövizlerle slogan atarak metroya bindi.Ellerinde beyaz baston bulunan engellilere polis ekipleri yardımcı oldu.Dernek üyelerinden birinin megafondan "Sesime gelin" yönlendirmeleriyle hareket eden vatandaşların metroya binerken raylara düşmemesi için polis ekipleri uyarılarda bulundu. Grup, toplu olarak bindikleri metroda da slogan atarak sorunlarına dikkati çekmeye çalıştı.Eyleme katılanlardan görme engelli Nurşen Korkmaz, ulaşım aracı olarak metroyu çok sık kullandığını ifade etti.En büyük sorunlarının güvenlik ve erişilebilirlik olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bugün Ayrılık Çeşmesi metrosuna bindik. Burada metroya binerken önümüzde herhangi bir bariyer yok. Görme engelli biri de hasta biri de olabilir. En ufak bir dikkatsizlikte ya da sağlıkla ilgili ani bir değişimde metroya düşüp ölünebilir. 2020 yılında görme engelli bir vatandaşımız raylara düşüp öldü" diye konuştu.'Özgürce güvenli seyahat hakkı istiyoruz'Ayrılık Çeşmesi durağından polis ekiplerinin aldığı önlemlerle inen katılımcılar adına konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı, 2020'de Ankara'da görme engelli Tahir Kermen'in metroda raylara düşüp hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bugün başka canlar yanmasın diye toplandıklarını söyledi.Küçük önlemlerle büyük hayatların kurtarılacağına inandıklarını anlatan Karadayı, şunları kaydetti:Engellilerden Handan Solmaz, 6 yıl önce Zeytinburnu metrosunda düştüğünü ve kafasına 5 dikiş atıldığını belirterek, "Yapılması gerekenleri yıllardır söylüyoruz. Altunizade'deki gibi bariyer konulmalı, camlar açıldığında ses çıkarmalı, ışık yanmalı. Marmaray ve metrolarda da böyle olmalı" şeklinde konuştu.Görme engelli Ramazan Koçak, İstanbul'da yenilerin aksine özellikle eski metrolarda cam bariyerli koruma önlemleri olmadığını söyledi.Engellilerin metro raylarına düşmeleri durumunda bir şekilde kurtulsalar bile hasar aldıklarını, psikolojik olarak bağımsız hareket etme isteğinden uzaklaştıklarını aktaran Koçak, "Özgürce güvenli seyahat hakkı istiyoruz. 3 yıl önce bir arkadaşımızı kaybettik. Bir ceset torbası içinde kimseye teslim edilmek istemiyoruz" dedi.
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görme engelli, eylem, metro, türkiye görme engelliler derneği, kadıköy
görme engelli, eylem, metro, türkiye görme engelliler derneği, kadıköy

Görme engellilerden metroda bariyer eylemi: 'Raylarda ölmek istemiyoruz'

00:22 06.08.2023
© AA / Abdulhamid HoşbaşTürkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli vatandaş metro duraklarında kendileri için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli vatandaş metro duraklarında kendileri için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Görme engelliler metro istasyonlarına cam bariyer konulması istemiyle eylem yaptı. Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı, "Bariyer yapılırsa hem görme engelliler hem çocuklar hem tansiyon hastaları raylara düşmeyecek hem de intiharlar olmayacak. O nedenle diyoruz ki raylarda ölmek istemiyoruz" dedi.
Görme engelliler, metro istasyonlarına cam bariyer konulması talebiyle eylem yaptı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli, Kadıköy'deki Atatürk Anıtı önünde toplandı.
Metro duraklarında kendileri için yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ifade eden engelliler, ellerinde "Raylarda ölmek istemiyoruz" yazan dövizlerle slogan atarak metroya bindi.
Ellerinde beyaz baston bulunan engellilere polis ekipleri yardımcı oldu.
Dernek üyelerinden birinin megafondan "Sesime gelin" yönlendirmeleriyle hareket eden vatandaşların metroya binerken raylara düşmemesi için polis ekipleri uyarılarda bulundu. Grup, toplu olarak bindikleri metroda da slogan atarak sorunlarına dikkati çekmeye çalıştı.
Eyleme katılanlardan görme engelli Nurşen Korkmaz, ulaşım aracı olarak metroyu çok sık kullandığını ifade etti.
En büyük sorunlarının güvenlik ve erişilebilirlik olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bugün Ayrılık Çeşmesi metrosuna bindik. Burada metroya binerken önümüzde herhangi bir bariyer yok. Görme engelli biri de hasta biri de olabilir. En ufak bir dikkatsizlikte ya da sağlıkla ilgili ani bir değişimde metroya düşüp ölünebilir. 2020 yılında görme engelli bir vatandaşımız raylara düşüp öldü" diye konuştu.
© AA / Abdulhamid HoşbaşTürkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli vatandaş metro duraklarında kendileri için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli vatandaş metro duraklarında kendileri için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli vatandaş metro duraklarında kendileri için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.
© AA / Abdulhamid Hoşbaş

'Özgürce güvenli seyahat hakkı istiyoruz'

Ayrılık Çeşmesi durağından polis ekiplerinin aldığı önlemlerle inen katılımcılar adına konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı, 2020'de Ankara'da görme engelli Tahir Kermen'in metroda raylara düşüp hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bugün başka canlar yanmasın diye toplandıklarını söyledi.
Küçük önlemlerle büyük hayatların kurtarılacağına inandıklarını anlatan Karadayı, şunları kaydetti:
"Bariyer yapılırsa hem görme engelliler hem çocuklar hem tansiyon hastaları raylara düşmeyecek hem de intiharlar olmayacak. O nedenle diyoruz ki raylarda ölmek istemiyoruz. Amacımız siyasi değil. A partisi B partisi demiyoruz. Engelli meselesi siyaset üstü bir meseledir. O nedenle burayı tercih ettik. Hem metro hem de Marmaray burada."
Engellilerden Handan Solmaz, 6 yıl önce Zeytinburnu metrosunda düştüğünü ve kafasına 5 dikiş atıldığını belirterek, "Yapılması gerekenleri yıllardır söylüyoruz. Altunizade'deki gibi bariyer konulmalı, camlar açıldığında ses çıkarmalı, ışık yanmalı. Marmaray ve metrolarda da böyle olmalı" şeklinde konuştu.
Görme engelli Ramazan Koçak, İstanbul'da yenilerin aksine özellikle eski metrolarda cam bariyerli koruma önlemleri olmadığını söyledi.
Engellilerin metro raylarına düşmeleri durumunda bir şekilde kurtulsalar bile hasar aldıklarını, psikolojik olarak bağımsız hareket etme isteğinden uzaklaştıklarını aktaran Koçak, "Özgürce güvenli seyahat hakkı istiyoruz. 3 yıl önce bir arkadaşımızı kaybettik. Bir ceset torbası içinde kimseye teslim edilmek istemiyoruz" dedi.
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