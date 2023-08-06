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ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
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Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
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2 dk
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Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
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https://sputniknews.com.tr/20230806/eyt-icin-basvurup-emekli-maasi-bekleyenleri-ilgilendiren-haber-1-liralik-borc-bile-engel-1074414119.html
EYT için başvurup emekli maaşı bekleyenleri ilgilendiren haber: 1 liralık borç bile engel
EYT için başvurup emekli maaşı bekleyenleri ilgilendiren haber: 1 liralık borç bile engel
EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T10:08+0300
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EYT kapsamında yapılan başvuruların yılsonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını alabiliyor.EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor.Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı. Özellikle kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor.En düşük memur maaşı 22bin lira olurken kamu çalışanları emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.
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eyt, emeklilik, emekli zammı, sgk, prim günü hesaplama
eyt, emeklilik, emekli zammı, sgk, prim günü hesaplama

EYT için başvurup emekli maaşı bekleyenleri ilgilendiren haber: 1 liralık borç bile engel

10:08 06.08.2023
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA
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EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.
EYT kapsamında yapılan başvuruların yılsonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.
Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.
Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını alabiliyor.
EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor.
Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı. Özellikle kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor.
En düşük memur maaşı 22bin lira olurken kamu çalışanları emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.
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