https://sputniknews.com.tr/20230806/ben-affleck-istanbulda-jennifer-lopez-gelmedi-1074412878.html
Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi
Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi
Ben Affleck, ‘favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle gündemden düşmeyen aktöre... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T09:16+0300
2023-08-06T09:16+0300
2023-08-06T09:25+0300
yaşam
ben affleck
istanbul
jennifer lopez
tatil
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Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. Hürriyet’in aktardığına göre, ‘İstanbul hâlâ benim favori şehrim’ açıklamasını yapan aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi.Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.10 Ağustos’a kadar kalacakSultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck, tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı öğrenildi.
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ben affleck, istanbul, jennifer lopez, tatil
Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi
09:16 06.08.2023 (güncellendi: 09:25 06.08.2023) Abone ol
Ben Affleck, ‘favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle gündemden düşmeyen aktöre, İstanbul tatilinde ise Jennifer Garner’den olan üç çocuğu eşlik ediyor.
Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.
Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. Hürriyet’in aktardığına göre, ‘İstanbul hâlâ benim favori şehrim’ açıklamasını yapan aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi.
Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.
10 Ağustos’a kadar kalacak
Sultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck, tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı öğrenildi.