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ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
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ÖZEL HABER
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13:09
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ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
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1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:01
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
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Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi
Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi
Ben Affleck, ‘favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle gündemden düşmeyen aktöre... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T09:16+0300
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yaşam
ben affleck
istanbul
jennifer lopez
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Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. Hürriyet’in aktardığına göre, ‘İstanbul hâlâ benim favori şehrim’ açıklamasını yapan aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi.Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.10 Ağustos’a kadar kalacakSultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck, tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı öğrenildi.
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ben affleck, istanbul, jennifer lopez, tatil
ben affleck, istanbul, jennifer lopez, tatil

Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi

09:16 06.08.2023 (güncellendi: 09:25 06.08.2023)
© AP Photo / Jordan StraussBen Affleck
Ben Affleck - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Jordan Strauss
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Ben Affleck, ‘favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle gündemden düşmeyen aktöre, İstanbul tatilinde ise Jennifer Garner’den olan üç çocuğu eşlik ediyor.
Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.
Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. Hürriyet’in aktardığına göre, ‘İstanbul hâlâ benim favori şehrim’ açıklamasını yapan aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi.
Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.
© Hürriyet/Behlül Aydın-Çetin Aydın Ben Affleck
Ben Affleck - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
Ben Affleck
© Hürriyet/Behlül Aydın-Çetin Aydın

10 Ağustos’a kadar kalacak

Sultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck, tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı öğrenildi.
Kapalıçarşı çatı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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