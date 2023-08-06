https://sputniknews.com.tr/20230806/ben-affleck-istanbulda-jennifer-lopez-gelmedi-1074412878.html

Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi

Ben Affleck tatil için İstanbul'da: Jennifer Lopez gelmedi

Ben Affleck, ‘favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle gündemden düşmeyen aktöre... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T09:16+0300

2023-08-06T09:16+0300

2023-08-06T09:25+0300

yaşam

ben affleck

istanbul

jennifer lopez

tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059279012_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_fa52b50b34e70ce137b44bad32616839.jpg

Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. Hürriyet’in aktardığına göre, ‘İstanbul hâlâ benim favori şehrim’ açıklamasını yapan aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi.Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.10 Ağustos’a kadar kalacakSultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck, tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-yonetmen-yeni-filmi-icin-kapalicarsida-kesfe-cikti-1073899471.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ben affleck, istanbul, jennifer lopez, tatil