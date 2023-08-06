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09:00
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ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
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BBP Genel Başkanı Destici'den 'emekliye zam' çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici'den 'emekliye zam' çağrısı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T03:20+0300
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türkiye
emekli maaşı
büyük birlik partisi
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Destici, muharrem ayının İslam alemine hayır getirmesini Allah'tan niyaz etti.Genel seçimlerden sonra yurt gezilerinde ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Destici, emeklilerin maaş artışı taleplerini dile getirdiklerini belirtti.Emekli aylıklarına yılbaşından önce zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.'Piyasadaki artışlara dur denilmelidir'BBP Genel Başkanı Destici, vatandaşların fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların suç işlediğini söyledi.Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil. Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" ifadelerini kullandı.'Yerel seçimlere kendi adayımızla girmeye hazırız'Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi.Destici, konuşmasının ardından basın mensuplarına aşure dağıttı.
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emekli maaşı, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, zam
emekli maaşı, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, zam

BBP Genel Başkanı Destici'den 'emekliye zam' çağrısı

03:20 06.08.2023
© AA / İsmail KaplanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA / İsmail Kaplan
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Destici, muharrem ayının İslam alemine hayır getirmesini Allah'tan niyaz etti.
Genel seçimlerden sonra yurt gezilerinde ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Destici, emeklilerin maaş artışı taleplerini dile getirdiklerini belirtti.
Emekli aylıklarına yılbaşından önce zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

'Piyasadaki artışlara dur denilmelidir'

BBP Genel Başkanı Destici, vatandaşların fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların suç işlediğini söyledi.
Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil. Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" ifadelerini kullandı.

'Yerel seçimlere kendi adayımızla girmeye hazırız'

Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi.
Destici, konuşmasının ardından basın mensuplarına aşure dağıttı.
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