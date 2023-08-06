https://sputniknews.com.tr/20230806/bangladeste-dang-hummasindan-olenlerin-sayisi-300u-asti-1074421476.html
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı
Bangladeş'te dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı, uzmanlar bunun 'halk sağlığı acil durumu' olabileceği uyarısında bulundu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T13:41+0300
2023-08-06T13:41+0300
2023-08-06T13:41+0300
dünya
bangladeş
dang humması
sivrisinek
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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması yüzünden ölenlerin sayısının 303'e ulaştığını duyurdu.Bu hastalık kaynaklı ölümlerin, bugüne kadarki en yüksek rakamın kaydedildiği 2000 yılında yaşanan salgındakinin üzerine çıktığı, dang humması sebebiyle şu anda 63 bin 968 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.Öte yandan, DGHS verilerine göre ölümlerin 241'i başkent Dakka'da kaydedildi.Uzmanlar, vakaların ve ölümlerin aralık ayına kadar sürebileceğine işaret ederek, konunun artık acil durum halini aldığı uyarısında bulundu.Bangladeşli viroloji uzmanı Mushtaq Hussain bunun artık halk sağlığı acil durumu olduğunu söyledi.
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bangladeş, dang humması, sivrisinek
bangladeş, dang humması, sivrisinek
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı
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Bangladeş'te dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı, uzmanlar bunun 'halk sağlığı acil durumu' olabileceği uyarısında bulundu.
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması yüzünden ölenlerin sayısının 303'e ulaştığını duyurdu.
Bu hastalık kaynaklı ölümlerin, bugüne kadarki en yüksek rakamın kaydedildiği 2000 yılında yaşanan salgındakinin üzerine çıktığı, dang humması sebebiyle şu anda 63 bin 968 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Öte yandan, DGHS verilerine göre ölümlerin 241'i başkent Dakka'da kaydedildi.
Uzmanlar, vakaların ve ölümlerin aralık ayına kadar sürebileceğine işaret ederek, konunun artık acil durum halini aldığı uyarısında bulundu.
Bangladeşli viroloji uzmanı Mushtaq Hussain bunun artık halk sağlığı acil durumu olduğunu söyledi.