https://sputniknews.com.tr/20230806/bangladeste-dang-hummasindan-olenlerin-sayisi-300u-asti-1074421476.html

Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı, uzmanlar bunun 'halk sağlığı acil durumu' olabileceği uyarısında bulundu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T13:41+0300

2023-08-06T13:41+0300

2023-08-06T13:41+0300

dünya

bangladeş

dang humması

sivrisinek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103487/97/1034879723_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_099dea26cf4e0c7caf84ce2860c618dc.jpg

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması yüzünden ölenlerin sayısının 303'e ulaştığını duyurdu.Bu hastalık kaynaklı ölümlerin, bugüne kadarki en yüksek rakamın kaydedildiği 2000 yılında yaşanan salgındakinin üzerine çıktığı, dang humması sebebiyle şu anda 63 bin 968 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.Öte yandan, DGHS verilerine göre ölümlerin 241'i başkent Dakka'da kaydedildi.Uzmanlar, vakaların ve ölümlerin aralık ayına kadar sürebileceğine işaret ederek, konunun artık acil durum halini aldığı uyarısında bulundu.Bangladeşli viroloji uzmanı Mushtaq Hussain bunun artık halk sağlığı acil durumu olduğunu söyledi.

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bangladeş, dang humması, sivrisinek