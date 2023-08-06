https://sputniknews.com.tr/20230806/almanyayi-dolu-vurdu-yollar-beyaza-burundu-1074413594.html
Almanya’yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü
Almanya’yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü
Almanya’nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T09:46+0300
2023-08-06T09:46+0300
2023-08-06T09:47+0300
dünya
almanya
dolu
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Reutlingen şehrinde şiddetli dolu etkili oldu. Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.
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almanya, dolu
Almanya’yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü
09:46 06.08.2023 (güncellendi: 09:47 06.08.2023) Abone ol
Almanya’nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
Reutlingen şehrinde şiddetli dolu etkili oldu.
Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi.
Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.
Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.