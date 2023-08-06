© İHA Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen 10 dağcı, zirve için tırmanışa geçti.
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© İHA
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen 10 dağcı, zirve için tırmanışa geçti.
© İHA Saatler süren tırmanışın ardından kafile zirve yaptı. Zirveye ulaşan grup üyelerinden berber Ayhan Uçar, beraberinde getirdiği malzemelerle Mehmet Gültekin’in saç ve sakal tıraşını yaptı.
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© İHA
Saatler süren tırmanışın ardından kafile zirve yaptı. Zirveye ulaşan grup üyelerinden berber Ayhan Uçar, beraberinde getirdiği malzemelerle Mehmet Gültekin’in saç ve sakal tıraşını yaptı.
© İHA Berber Ayhan Uçar, eksi 10 derecede hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.
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© İHA
Berber Ayhan Uçar, eksi 10 derecede hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.
© İHA Uçar, “Eskiden beri benim hayalimdi. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesinde bir vatandaşı tıraş etmek istiyordum" dedi.
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© İHA
Uçar, “Eskiden beri benim hayalimdi. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesinde bir vatandaşı tıraş etmek istiyordum" dedi.
© İHA "Çok şükür o da bugün nasip oldu. Sağ olsun Mehmet Gültekin beni kırmadı ve tıraş hayalim gerçekleşti" diyen Uçar, "Çok mutluyum. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim” dedi.
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© İHA
"Çok şükür o da bugün nasip oldu. Sağ olsun Mehmet Gültekin beni kırmadı ve tıraş hayalim gerçekleşti" diyen Uçar, "Çok mutluyum. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim” dedi.
Ağrı Dağı zirvesinde eksi 10 derecede saç ve sakal tıraşı: 'Hayalimdi, çok mutluyum' https://t.co/oB4sKMIUiP pic.twitter.com/RDn22WRQlk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 6, 2023