https://sputniknews.com.tr/20230806/2023-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-testinin-sabah-oturumu-basladi-1074414578.html
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T10:24+0300
2023-08-06T10:24+0300
2023-08-06T10:27+0300
yaşam
kpss
öğretmen
sınav
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Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.
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kpss, kpss ne zaman, kpss soruları, kpss cevapları, atama
kpss, kpss ne zaman, kpss soruları, kpss cevapları, atama
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
10:24 06.08.2023 (güncellendi: 10:27 06.08.2023) Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.
Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.
Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.
2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.