https://sputniknews.com.tr/20230806/1074423648.html
İkinci 'şemsiyeyle uçan adam' vakası: 3 metre havalandı, yol kenarına düşerek yaralandı
İkinci 'şemsiyeyle uçan adam' vakası: 3 metre havalandı, yol kenarına düşerek yaralandı
Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T14:16+0300
2023-08-06T14:16+0300
2023-08-06T14:22+0300
şemsiye
yaşam
uçuş
şiddetli rüzgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074423493_0:0:1326:747_1920x0_80_0_0_4379b707e4f0fc78420190f8f1b7cb7e.jpg
Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yol kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.
https://sputniknews.com.tr/20220524/semsiye-ile-ucan-adam-uzay-yolcusu-olmak-istiyor-kriterlerin-bir-kismi-uyuyor-1056635803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074423493_82:0:1277:896_1920x0_80_0_0_b8b38182bb492e79243cf7968cd4a5ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şemsiye, uçuş, şiddetli rüzgar
şemsiye, uçuş, şiddetli rüzgar
İkinci 'şemsiyeyle uçan adam' vakası: 3 metre havalandı, yol kenarına düşerek yaralandı
14:16 06.08.2023 (güncellendi: 14:22 06.08.2023) Abone ol
Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol kenarına düşerek yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.
Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı.
Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yol kenarına düşerek yaralandı.
Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.