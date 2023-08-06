https://sputniknews.com.tr/20230806/1074423648.html

İkinci 'şemsiyeyle uçan adam' vakası: 3 metre havalandı, yol kenarına düşerek yaralandı

İkinci 'şemsiyeyle uçan adam' vakası: 3 metre havalandı, yol kenarına düşerek yaralandı

Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T14:16+0300

2023-08-06T14:16+0300

2023-08-06T14:22+0300

şemsiye

yaşam

uçuş

şiddetli rüzgar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074423493_0:0:1326:747_1920x0_80_0_0_4379b707e4f0fc78420190f8f1b7cb7e.jpg

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yol kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

https://sputniknews.com.tr/20220524/semsiye-ile-ucan-adam-uzay-yolcusu-olmak-istiyor-kriterlerin-bir-kismi-uyuyor-1056635803.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şemsiye, uçuş, şiddetli rüzgar