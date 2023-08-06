https://sputniknews.com.tr/20230806/1-milyon-lira-degerinde-cek-buldu-sahibine-teslim-etti-1074428594.html

1 milyon lira değerinde çek buldu, sahibine teslim etti

1 milyon lira değerinde çek buldu, sahibine teslim etti

Antalya’da plaj işletmesi sahibi, sahilde bulunan ve içinde nakit para ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde iki çekin olduğu cüzdanı sosyal medya hesabından... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T16:37+0300

2023-08-06T16:37+0300

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Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum plajında işletmecilik yapan Recep Erdoğan, bir kişi tarafından sahilde bulunarak kendisine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabından video yayınladı.Cüzdanda kimlik, ehliyet, kredi kartı, sigorta belgesi ve toplam 1 milyon Türk Lirası değerindeki iki çekle karşılaşan Erdoğan, videoda cüzdanı sahibine ulaştırmak istediğini belirtti.Videoyu görüp plaja gelen cüzdanın sahibi Hakan Yiğit, cüzdanı sahilde yürürken çantasından düşürmüş olabileceğini belirtti.Yiğit, cüzdanı bulan kişiye ve işletme sahibi Recep Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan ise kıymetli eşyalarına dikkat etmesi konusunda Yiğit'e uyarıda bulundu.

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