https://sputniknews.com.tr/20230805/tmo-nigde-huyuk-deposu-2006-yilinda-rayic-bedel-nazarinda-satilarak-ekonomiye-kazandirildi-1074404546.html

TMO: Niğde Hüyük Deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldı

TMO: Niğde Hüyük Deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2006 yılında satılan Niğde Hüyük Deposu'nun satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı yönündeki... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T21:08+0300

2023-08-05T21:08+0300

2023-08-05T21:08+0300

türkiye

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

niğde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/12/1044299454_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_036caf9e5245011e6573b1df41d2928f.jpg

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Niğde'nin Merkez ilçesi Hüyük köyü/mahallesinde TMO tarafından satılan depoların satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı şeklinde haberler yer alması üzerine, konunun doğru anlaşılması için açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.Kuruluşun Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini ana statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, "Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında atıl durumda bulunan taşınmazların satış, kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması belirtilmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, eski ve atıl durumda olan Niğde Hüyük Deposu'nun 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldığı, bu sayede hem gelir elde edildiği hem de işletme masraflarından tasarruf sağlandığı aktarıldı.Bahse konu depolara uzun yıllar ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

niğde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), niğde