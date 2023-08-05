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TMO: Niğde Hüyük Deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldı
TMO: Niğde Hüyük Deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2006 yılında satılan Niğde Hüyük Deposu'nun satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı yönündeki... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
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tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
niğde
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TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Niğde'nin Merkez ilçesi Hüyük köyü/mahallesinde TMO tarafından satılan depoların satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı şeklinde haberler yer alması üzerine, konunun doğru anlaşılması için açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.Kuruluşun Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini ana statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, "Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında atıl durumda bulunan taşınmazların satış, kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması belirtilmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, eski ve atıl durumda olan Niğde Hüyük Deposu'nun 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldığı, bu sayede hem gelir elde edildiği hem de işletme masraflarından tasarruf sağlandığı aktarıldı.Bahse konu depolara uzun yıllar ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), niğde

TMO: Niğde Hüyük Deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldı

21:08 05.08.2023
© AA / Alpaslan KörükcüPatates
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA / Alpaslan Körükcü
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2006 yılında satılan Niğde Hüyük Deposu'nun satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Niğde'nin Merkez ilçesi Hüyük köyü/mahallesinde TMO tarafından satılan depoların satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı şeklinde haberler yer alması üzerine, konunun doğru anlaşılması için açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.
Kuruluşun Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini ana statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, "Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında atıl durumda bulunan taşınmazların satış, kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması belirtilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, eski ve atıl durumda olan Niğde Hüyük Deposu'nun 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldığı, bu sayede hem gelir elde edildiği hem de işletme masraflarından tasarruf sağlandığı aktarıldı.
Bahse konu depolara uzun yıllar ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl yoğun bir şekilde devam eden hububat alım kampanyasında ise ihtiyaca binaen uygun fiyatla kiralama yapılmıştır. Bölgede yatırım aşamasında /yapımı devam eden lisanslı depo inşaatları bulunmakta olup bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hüyük'teki eski depolara ihtiyaç olmayacağı değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla, söz konusu haberlerde yer alan satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı hususu gerçeği yansıtmamakta olup 17 yıl önce satılan ve bu yıl yoğun geçen alım kampanyası döneminde ihtiyaç duyulduğu için uygun fiyatla kısa süreli kiralanan depoların satış bedeli bugüne eskale edildiğinde kira bedelinin katbekat üzerinde kalmaktadır."
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