https://sputniknews.com.tr/20230805/suudi-arabistan-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedelere-18inci-yardim-ucagini-gonderdi-1074407323.html
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 18. yardım uçağını gönderdiği belirtildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T23:10+0300
2023-08-05T23:10+0300
2023-08-05T23:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suudi arabistan
deprem
suriye
türkiye
uçak
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 32 ton tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 18. yardım uçağı, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na doğru hareket etti.Söz konusu yardım uçağı, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.Suudi Arabistan, 17'inci yardım uçağını Türkiye'ye 17 Haziran'da göndermişti.
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suudi arabistan, deprem, suriye, türkiye, uçak
suudi arabistan, deprem, suriye, türkiye, uçak
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi
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Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 18. yardım uçağını gönderdiği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 32 ton tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 18. yardım uçağı, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na doğru hareket etti.
Söz konusu yardım uçağı, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.
Suudi Arabistan, 17'inci yardım uçağını Türkiye'ye 17 Haziran'da göndermişti.