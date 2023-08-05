https://sputniknews.com.tr/20230805/spkdan-14-kisiye-gecici-islem-yasagi-1074389270.html
SPK'dan 14 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'dan 14 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu, 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T00:08+0300
2023-08-05T00:08+0300
2023-08-05T00:08+0300
ekonomi
spk
işlem
yasak
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SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi. Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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spk, işlem, yasak
SPK'dan 14 kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu, 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi. Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.