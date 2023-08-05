Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
88 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
08:26
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
08:46
2 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:29
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
09:46
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
10:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
14:32
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
16:21
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
16:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
18:18
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
18:32
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
19:28
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-savunma-bakanligi-lugansk-halk-cumhuriyetinin-novoselovskoye-yerlesimi-kontrole-alindi-1074398198.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki zekice ve profesyonel eylemleri sayesin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T15:11+0300
2023-08-05T15:11+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ölü
asker
saldırı
rusya silahlı kuvvetleri
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekattaki son gelişmelerle ilgili açıklamasına göre Rus 'Zapad' askeri grubu güçleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimini özgürleştirdi.Bakanlık, geniş bir cephede yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Harkov Bölgesi'nin Olşana ve Perşotravnovoye yerleşimlerinde durumun iyileştirildiğini bildirdi.Bakanlık, Kupyansk yönünde yaklaşık 140, Donetsk yönünde yaklaşık 230, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Güney Donetsk yönünde 210'dan fazla, Zaporojye yönünde 175'ten fazla, Herson yönünde ise yaklaşık 35 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, ölü, asker, saldırı, rusya silahlı kuvvetleri, donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, ölü, asker, saldırı, rusya silahlı kuvvetleri, donbass

Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı

15:11 05.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki zekice ve profesyonel eylemleri sayesin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşiminin kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekattaki son gelişmelerle ilgili açıklamasına göre Rus 'Zapad' askeri grubu güçleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimini özgürleştirdi.

Bakanlık, geniş bir cephede yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Harkov Bölgesi'nin Olşana ve Perşotravnovoye yerleşimlerinde durumun iyileştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, Kupyansk yönünde yaklaşık 140, Donetsk yönünde yaklaşık 230, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Güney Donetsk yönünde 210'dan fazla, Zaporojye yönünde 175'ten fazla, Herson yönünde ise yaklaşık 35 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
Ukrayna krizi
Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız
14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала