https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-savunma-bakanligi-lugansk-halk-cumhuriyetinin-novoselovskoye-yerlesimi-kontrole-alindi-1074398198.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki zekice ve profesyonel eylemleri sayesin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T15:11+0300
2023-08-05T15:11+0300
2023-08-05T15:11+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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ölü
asker
saldırı
rusya silahlı kuvvetleri
donbass
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekattaki son gelişmelerle ilgili açıklamasına göre Rus 'Zapad' askeri grubu güçleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimini özgürleştirdi.Bakanlık, geniş bir cephede yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Harkov Bölgesi'nin Olşana ve Perşotravnovoye yerleşimlerinde durumun iyileştirildiğini bildirdi.Bakanlık, Kupyansk yönünde yaklaşık 140, Donetsk yönünde yaklaşık 230, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Güney Donetsk yönünde 210'dan fazla, Zaporojye yönünde 175'ten fazla, Herson yönünde ise yaklaşık 35 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, ölü, asker, saldırı, rusya silahlı kuvvetleri, donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, ölü, asker, saldırı, rusya silahlı kuvvetleri, donbass
Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı
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Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki zekice ve profesyonel eylemleri sayesin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşiminin kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekattaki son gelişmelerle ilgili açıklamasına göre Rus 'Zapad' askeri grubu güçleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimini özgürleştirdi.
Bakanlık, geniş bir cephede yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Harkov Bölgesi'nin Olşana ve Perşotravnovoye yerleşimlerinde durumun iyileştirildiğini bildirdi.
Bakanlık, Kupyansk yönünde yaklaşık 140, Donetsk yönünde yaklaşık 230, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Güney Donetsk yönünde 210'dan fazla, Zaporojye yönünde 175'ten fazla, Herson yönünde ise yaklaşık 35 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.