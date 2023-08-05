https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-savunma-bakanligi-lugansk-halk-cumhuriyetinin-novoselovskoye-yerlesimi-kontrole-alindi-1074398198.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimi kontrole alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki zekice ve profesyonel eylemleri sayesin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T15:11+0300

2023-08-05T15:11+0300

2023-08-05T15:11+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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rusya silahlı kuvvetleri

donbass

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekattaki son gelişmelerle ilgili açıklamasına göre Rus 'Zapad' askeri grubu güçleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşimini özgürleştirdi.Bakanlık, geniş bir cephede yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Harkov Bölgesi'nin Olşana ve Perşotravnovoye yerleşimlerinde durumun iyileştirildiğini bildirdi.Bakanlık, Kupyansk yönünde yaklaşık 140, Donetsk yönünde yaklaşık 230, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Güney Donetsk yönünde 210'dan fazla, Zaporojye yönünde 175'ten fazla, Herson yönünde ise yaklaşık 35 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html

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