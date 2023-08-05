https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-karadeniz-uzerinde-abdye-ait-ihanin-tespit-edilmesi-nedeniyle-su-30-savas-ucagi-kaldirildi-1074402403.html
Rusya: Karadeniz üzerinde ABD’ye ait İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle Su-30 savaş uçağı kaldırıldı
Rusya: Karadeniz üzerinde ABD’ye ait İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle Su-30 savaş uçağı kaldırıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçan ABD’ye ait bir keşif maksatlı insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi nedeniyle bir Su-30 savaş jetinin... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T18:26+0300
2023-08-05T18:26+0300
2023-08-05T18:26+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
jet
su-30
rus su-30 avcı uçağı
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sının tespit edilmesi nedeniyle hava savunma güçlerinden nöbette olan bir Su-30 savaş uçağının havalandırıldığı belirtildi.Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmemesi amacıyla, hava savunma güçlerinden nöbette olan bir Su-30 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sı olarak belirledi” ifadelerine yer verildi.Rus Su-30 savaş uçağının yaklaşması üzerine yabancı keşif İHA’sının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığına dikkat çekilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.Rus uçağının olayın ardından güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndüğü kaydedilen açıklamada, Su-30’un uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğinin altı çizildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, jet, su-30, rus su-30 avcı uçağı, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, jet, su-30, rus su-30 avcı uçağı, karadeniz
Rusya: Karadeniz üzerinde ABD’ye ait İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle Su-30 savaş uçağı kaldırıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçan ABD’ye ait bir keşif maksatlı insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi nedeniyle bir Su-30 savaş jetinin havalandırıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sının tespit edilmesi nedeniyle hava savunma güçlerinden nöbette olan bir Su-30 savaş uçağının havalandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmemesi amacıyla, hava savunma güçlerinden nöbette olan bir Su-30 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sı olarak belirledi” ifadelerine yer verildi.
Rus Su-30 savaş uçağının yaklaşması üzerine yabancı keşif İHA’sının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığına dikkat çekilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.
Rus uçağının olayın ardından güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndüğü kaydedilen açıklamada, Su-30’un uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğinin altı çizildi.