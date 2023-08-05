https://sputniknews.com.tr/20230805/piyasa-degeri-1-milyon-lira-olan-kacak-gida-ele-gecirildi-1074405159.html
Piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak gıda ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak gıda ele geçirildi
Şanlıurfa’da Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gıda ürünleri ele geçirildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T21:48+0300
2023-08-05T21:48+0300
2023-08-05T21:48+0300
türkiye
şanlıurfa
kaçak
gıda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074405000_0:287:768:719_1920x0_80_0_0_c167d8966fce49f867b3011933b7c096.jpg
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 489 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074405000_0:215:768:791_1920x0_80_0_0_4cc439bc546fb65fa82f63f05a3690c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şanlıurfa, kaçak, gıda
Piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak gıda ele geçirildi
Abone ol
Şanlıurfa’da Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gıda ürünleri ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 489 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.