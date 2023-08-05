https://sputniknews.com.tr/20230805/piyasa-degeri-1-milyon-lira-olan-kacak-gida-ele-gecirildi-1074405159.html

Piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak gıda ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak gıda ele geçirildi

Şanlıurfa’da Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gıda ürünleri ele geçirildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T21:48+0300

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türkiye

şanlıurfa

kaçak

gıda

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 489 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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