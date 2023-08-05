https://sputniknews.com.tr/20230805/misirdaki-suveys-kanalinda-petrol-tankeriyle-carpisan-bir-romorkor-batti-1074405242.html
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir römorkörün, kanaldan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak battığı belirtildi. Deniz kurtarma ekipleri, römorkördeki 7... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T22:14+0300
2023-08-05T22:14+0300
2023-08-05T22:14+0300
türkiye
mısır
süveyş kanalı
römorkör
petrol
chınagas legend
hong kong
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Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tankerin, El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde kanal idaresine ait bir römorkörle çarpıştığını ifade etti.Rabi, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan tankerle çarpışan römorkörün battığını kaydetti.Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.Rabi ayrıca, 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.
türkiye
mısır
süveyş kanalı
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mısır, süveyş kanalı, römorkör, petrol, chınagas legend, hong kong
mısır, süveyş kanalı, römorkör, petrol, chınagas legend, hong kong
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı
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Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir römorkörün, kanaldan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak battığı belirtildi. Deniz kurtarma ekipleri, römorkördeki 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için harekete geçti.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tankerin, El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde kanal idaresine ait bir römorkörle çarpıştığını ifade etti.
Rabi, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan tankerle çarpışan römorkörün battığını kaydetti.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Rabi ayrıca, 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.