https://sputniknews.com.tr/20230805/misirdaki-suveys-kanalinda-petrol-tankeriyle-carpisan-bir-romorkor-batti-1074405242.html

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir römorkörün, kanaldan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak battığı belirtildi. Deniz kurtarma ekipleri, römorkördeki 7... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T22:14+0300

2023-08-05T22:14+0300

2023-08-05T22:14+0300

türkiye

mısır

süveyş kanalı

römorkör

petrol

chınagas legend

hong kong

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Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tankerin, El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde kanal idaresine ait bir römorkörle çarpıştığını ifade etti.Rabi, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan tankerle çarpışan römorkörün battığını kaydetti.Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.Rabi ayrıca, 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.

türkiye

mısır

süveyş kanalı

hong kong

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mısır, süveyş kanalı, römorkör, petrol, chınagas legend, hong kong