https://sputniknews.com.tr/20230805/meteoroloji-uzmani-tarih-verdi-yagis-geliyor-1074399876.html
Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağış geliyor
Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağış geliyor
Türkiye, 'Eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Afrika sıcaklarının hafta sonunda etkisini... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T16:36+0300
2023-08-05T16:36+0300
2023-08-05T16:38+0300
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Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artmaya devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur da denen Afrika sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı, "Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" dedi.Hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecektir. Bunun dışında mevsim normallerine dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230805/kocaeli-ve-sakaryada-denize-girmek-yasaklandi-1074395961.html
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hava ne zaman serinleyecek, hava ne zaman soğuyacak, yağmur yağacak mı, istanbula yağmur ne zaman yağar, ankaraya ne zaman yağmur yağar, izmire ne zaman yağmur yağar
hava ne zaman serinleyecek, hava ne zaman soğuyacak, yağmur yağacak mı, istanbula yağmur ne zaman yağar, ankaraya ne zaman yağmur yağar, izmire ne zaman yağmur yağar
Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağış geliyor
16:36 05.08.2023 (güncellendi: 16:38 05.08.2023) Abone ol
Türkiye, 'Eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Afrika sıcaklarının hafta sonunda etkisini kaybedeceğini söyledi.
Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artmaya devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur da denen Afrika sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı, "Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" dedi.
Hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecektir. Bunun dışında mevsim normallerine dönüyoruz" ifadelerini kullandı.