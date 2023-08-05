https://sputniknews.com.tr/20230805/mardinde-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1074389691.html
Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T00:25+0300
2023-08-05T00:25+0300
2023-08-05T00:25+0300
türkiye
mardin
mardin valiliği
nusaybin
özel güvenlik
özel güvenlik bölgesi
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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
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mardin, mardin valiliği, nusaybin, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi
mardin, mardin valiliği, nusaybin, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi
Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.