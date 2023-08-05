https://sputniknews.com.tr/20230805/mardinde-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1074389691.html

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mardin

mardin valiliği

nusaybin

özel güvenlik

özel güvenlik bölgesi

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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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mardin, mardin valiliği, nusaybin, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi