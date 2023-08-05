https://sputniknews.com.tr/20230805/maldivlerde-sahile-vuran-dalga-araclari-ve-insanlari-surukledi-1074406410.html
Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Maldivler’de sahile vuran şiddetli dalga motosiklet sürücüleri ile yolda yürüyen insanları yerde sürükledi. Dalganın otoyolda araçları ve insanları alıp... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T22:54+0300
2023-08-05T22:54+0300
2023-08-05T22:54+0300
türkiye
dalga
asya & pasifik
maldivler
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Güney Asya ülkesi Maldivler’in başkenti Male’i Hulhumale Adası’na bağlayan Sinamale Köprüsü yakınlarında talihsiz bir olay meydana geldi.Araçların ve motosikletlerin seyir halinde olduğu sırada denizden sahile vuran şiddetli bir dalga, motosikletli sürücüleri ve insanları yerde sürükledi. Bir anda suya gömülen sürücüler ve insanlar bir süreliğine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dalgaların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüntülerde 2 aracın tamamen suya gömüldüğü görüldü.
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dalga, asya & pasifik, maldivler
dalga, asya & pasifik, maldivler
Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
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Maldivler’de sahile vuran şiddetli dalga motosiklet sürücüleri ile yolda yürüyen insanları yerde sürükledi. Dalganın otoyolda araçları ve insanları alıp götürdüğü anlar anbean kameraya yansıdı.
Güney Asya ülkesi Maldivler’in başkenti Male’i Hulhumale Adası’na bağlayan Sinamale Köprüsü yakınlarında talihsiz bir olay meydana geldi.
Araçların ve motosikletlerin seyir halinde olduğu sırada denizden sahile vuran şiddetli bir dalga, motosikletli sürücüleri ve insanları yerde sürükledi. Bir anda suya gömülen sürücüler ve insanlar bir süreliğine ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Dalgaların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüntülerde 2 aracın tamamen suya gömüldüğü görüldü.