https://sputniknews.com.tr/20230805/maldivlerde-sahile-vuran-dalga-araclari-ve-insanlari-surukledi-1074406410.html

Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

Maldivler’de sahile vuran şiddetli dalga motosiklet sürücüleri ile yolda yürüyen insanları yerde sürükledi. Dalganın otoyolda araçları ve insanları alıp... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T22:54+0300

2023-08-05T22:54+0300

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türkiye

dalga

asya & pasifik

maldivler

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Güney Asya ülkesi Maldivler’in başkenti Male’i Hulhumale Adası’na bağlayan Sinamale Köprüsü yakınlarında talihsiz bir olay meydana geldi.Araçların ve motosikletlerin seyir halinde olduğu sırada denizden sahile vuran şiddetli bir dalga, motosikletli sürücüleri ve insanları yerde sürükledi. Bir anda suya gömülen sürücüler ve insanlar bir süreliğine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dalgaların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüntülerde 2 aracın tamamen suya gömüldüğü görüldü.

türkiye

maldivler

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dalga, asya & pasifik, maldivler