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Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binadan beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı
Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binadan beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Mehmet Candan ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay Candan'ın üzerine 3 katlı binanın terasından beton parçaları düştü.Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.Mehmet C. ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir anda beton parçaları düşmesi, baba ve kızının yere düşmesi, annenin ise son anda beton parçalarından kurtulması ve kızını kucakladığı sırada yaşadığı anları yer alıyor. 'Kızıma mobilya almak için çıkmıştık'Yaşanan olayda son anda beton parçalarının altında kalmaktan kurtulan anne Fatime Candan, ailecek kızlarına mobilya almak için çarşıya çıktıklarını anlattı:'Kızımın felç kalma ihtimali var'Binanın riskli bir bina olduğunu öğrendiklerini ifade eden anne Candan, "Bina riskli bir binaymış ve daha önce binadan parçalar kopmuş ama sadece düşen parçalar süpürülmüş. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Bu cadde günde binlerce insanın geçtiği bir cadde. Dibinde alışveriş merkezleri, mobilya dükkanları ve postane var. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Benim kızım beyin kanaması geçirdi. Şu anda sol kolu ve sol ayağını kıpırdatamıyor ve benim kızımın felç kalma ihtimali var. Ama buna hiç kimse bir çözüm bulmuyor. Benim kızım böyle kalırsa bunun hesabını kim verecek. Eşimin kaburgasında, sırtında, ayağında, çeşitli yerlerinde kırıklar var. Bana bunun sebebini, kimin ihmali olduğunu bulsunlar. Ben bu konuda davacı olacağım. Kimin ihmali varsa da bunu bulacağım. Sonuna kadar, gittiği yere kadar gideceğim. Kim çıkarsa bunu anlatacağım ki bütün Türkiye'ye ibret olsun" diye konuştu."Kızıma bir şey olsaydı, ölseydi veya eşim ölseydi bunun hesabını bana kim verecekti" diyen anne Candan, "Bana gelip 'başın sağ olsun' denilip herkes keyfini sürmeye devam mı edecekti? Kızım böyle kalırsa bunun hesabını kimden soracağım? Benim kızım hayat dolu bir çocuk ve 1 gün önce okula kaydettirdim. Şu anda okula gidemeyecek. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Zaten avukatlarla da görüştük, aile olarak takip edeceğiz. Birileri ceza alıp da bunun acısını çekene kadar ben bunun peşini asla bırakmayacağım" dedi.
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Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binadan beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı

01:47 05.08.2023
© İHA / CEMAL FİLİZ - İBRAHİM YETKİN-Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir binadan beton parçaları düştü. Bir anda beton parçalarının altında kalan baba ile 4 yaşındaki kızı yaralanırken, anne son anda kurtuldu. Yaralı baba ve kızının tedavisi hastanede devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir binadan beton parçaları düştü. Bir anda beton parçalarının altında kalan baba ile 4 yaşındaki kızı yaralanırken, anne son anda kurtuldu. Yaralı baba ve kızının tedavisi hastanede devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© İHA / CEMAL FİLİZ - İBRAHİM YETKİN-
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Mehmet Candan ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay Candan'ın üzerine 3 katlı binanın terasından beton parçaları düştü.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.
Mehmet C. ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir anda beton parçaları düşmesi, baba ve kızının yere düşmesi, annenin ise son anda beton parçalarından kurtulması ve kızını kucakladığı sırada yaşadığı anları yer alıyor.

'Kızıma mobilya almak için çıkmıştık'

Yaşanan olayda son anda beton parçalarının altında kalmaktan kurtulan anne Fatime Candan, ailecek kızlarına mobilya almak için çarşıya çıktıklarını anlattı:
"Birkaç mobilya mağazasını gezdik. Bir binanın önünden geçerken binadan kopan beton parçaları eşim ve kızımın üzerine düştü. Biz yürürken önümüze birkaç parça düştü. Eşim çocuğu tutalım demesiyle zaten çocuğumun üzerine kapaklanması bir oldu. Direkt kendini üzerine attı ama atsa bile kopan parçalar o kadar büyüktü ki eşimin boyu 1.80, onun boyunun uzunluğunda beton parçasıydı düşen. Yani eşimden seken parçalar kızımın kafasına düştü. Kızım beyin kanaması geçirdi. Kafatasında birçok yerinde kırık var. Nasıl anlatabilirim. Ben kızımı çektim, hala beton parçaları düşmeye devam ediyordu. Eşim sürünerek kendini kenara çekmek zorunda kaldı. Kameralarda apaçık görünüyor. Eşimin nasıl kurtardığı, eşim o anda dönmeseydi evladımın üstüne, belki kızımı kaybedecektim ben."

'Kızımın felç kalma ihtimali var'

Binanın riskli bir bina olduğunu öğrendiklerini ifade eden anne Candan, "Bina riskli bir binaymış ve daha önce binadan parçalar kopmuş ama sadece düşen parçalar süpürülmüş. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Bu cadde günde binlerce insanın geçtiği bir cadde. Dibinde alışveriş merkezleri, mobilya dükkanları ve postane var. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Benim kızım beyin kanaması geçirdi. Şu anda sol kolu ve sol ayağını kıpırdatamıyor ve benim kızımın felç kalma ihtimali var. Ama buna hiç kimse bir çözüm bulmuyor. Benim kızım böyle kalırsa bunun hesabını kim verecek. Eşimin kaburgasında, sırtında, ayağında, çeşitli yerlerinde kırıklar var. Bana bunun sebebini, kimin ihmali olduğunu bulsunlar. Ben bu konuda davacı olacağım. Kimin ihmali varsa da bunu bulacağım. Sonuna kadar, gittiği yere kadar gideceğim. Kim çıkarsa bunu anlatacağım ki bütün Türkiye'ye ibret olsun" diye konuştu.
"Kızıma bir şey olsaydı, ölseydi veya eşim ölseydi bunun hesabını bana kim verecekti" diyen anne Candan, "Bana gelip 'başın sağ olsun' denilip herkes keyfini sürmeye devam mı edecekti? Kızım böyle kalırsa bunun hesabını kimden soracağım? Benim kızım hayat dolu bir çocuk ve 1 gün önce okula kaydettirdim. Şu anda okula gidemeyecek. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Zaten avukatlarla da görüştük, aile olarak takip edeceğiz. Birileri ceza alıp da bunun acısını çekene kadar ben bunun peşini asla bırakmayacağım" dedi.
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