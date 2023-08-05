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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230805/karadeniz-filosu-kirim-aciklarindaki-insansiz-deniz-aracini-imha-etti-1074400452.html
Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti
Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol açıklarında tespit edilen bir insansız deniz aracının... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T16:52+0300
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kerç boğazı
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Sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde 'Sig' adlı Rus tankerine saldıran Ukrayna güçleri, Kırım sularında saldırı girişimlerine devam ediyor.Öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı (İDA) tespit edildi.Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.Kısa süre tekrar açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.Razvojayev, insansız deniz aracının imha edilmesi sonrası, askıya alınan tekne seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/rusyadan-abdye-tahil-anlasmasi-yaniti-rusyayla-ilgili-bolumun-uygulanmasini-istiyoruz-1074398871.html
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insansız deniz aracı, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, kerç, kerç boğazı, saldırı, sivil, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
insansız deniz aracı, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, kerç, kerç boğazı, saldırı, sivil, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu

Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti

16:52 05.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Karadeniz filosu
Rusya- Karadeniz filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol açıklarında tespit edilen bir insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.
Sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde 'Sig' adlı Rus tankerine saldıran Ukrayna güçleri, Kırım sularında saldırı girişimlerine devam ediyor.

Öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı (İDA) tespit edildi.

Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kısa süre tekrar açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.

Razvojayev, insansız deniz aracının imha edilmesi sonrası, askıya alınan tekne seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
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