https://sputniknews.com.tr/20230805/karadeniz-filosu-kirim-aciklarindaki-insansiz-deniz-aracini-imha-etti-1074400452.html
Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti
Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol açıklarında tespit edilen bir insansız deniz aracının... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T16:52+0300
2023-08-05T16:52+0300
2023-08-05T16:52+0300
ukrayna krizi
insansız deniz aracı
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kerç
kerç boğazı
saldırı
sivil
rusya karadeniz filosu
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Sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde 'Sig' adlı Rus tankerine saldıran Ukrayna güçleri, Kırım sularında saldırı girişimlerine devam ediyor.Öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı (İDA) tespit edildi.Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.Kısa süre tekrar açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.Razvojayev, insansız deniz aracının imha edilmesi sonrası, askıya alınan tekne seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/rusyadan-abdye-tahil-anlasmasi-yaniti-rusyayla-ilgili-bolumun-uygulanmasini-istiyoruz-1074398871.html
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insansız deniz aracı, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, kerç, kerç boğazı, saldırı, sivil, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
insansız deniz aracı, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, kerç, kerç boğazı, saldırı, sivil, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol açıklarında tespit edilen bir insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.
Sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde 'Sig' adlı Rus tankerine saldıran Ukrayna güçleri, Kırım sularında saldırı girişimlerine devam ediyor.
Öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı (İDA) tespit edildi.
Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Kısa süre tekrar açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.
Razvojayev, insansız deniz aracının imha edilmesi sonrası, askıya alınan tekne seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.