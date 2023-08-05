Karadeniz Filosu, Kırım açıklarındaki insansız deniz aracını imha etti

Sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde 'Sig' adlı Rus tankerine saldıran Ukrayna güçleri, Kırım sularında saldırı girişimlerine devam ediyor.



Öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı (İDA) tespit edildi.



Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.



Kısa süre tekrar açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.



Razvojayev, insansız deniz aracının imha edilmesi sonrası, askıya alınan tekne seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.