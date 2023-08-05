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İstanbul İl Emniyet Müdürü kentteki suç oranlarına ilişkin verileri paylaştı
İstanbul İl Emniyet Müdürü kentteki suç oranlarına ilişkin verileri paylaştı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş "2020 yılında tüm suçlarda İstanbul'da aydınlatma oranları yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T17:23+0300
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istanbul
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istanbul emniyet müdürlüğü
emniyet
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kentteki kişilere karşı suçlarda 100 olaydan 98'inin aydınlatıldığını söyledi.Aktaş, Vali Davut Gül'ün de katılımıyla Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için 39 ilçede 51 şube, 138 polis merkezi, 7 kalekol, 5 helikopter ve 51 bin civarında personelle sağlamaya çalıştıklarını söyledi.İstanbul genelindeki suç oranlarına ilişkin verileri paylaşan Aktaş, "2020 yılında tüm suçlarda İstanbul'da aydınlatma oranları yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranlarımız yüzde 91 iken şu an yüzde 98. Yani 100 olaydan 98'i aydınlanıyor. Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 35 aydınlatma oranımız varken şu anda aydınlatma oranları yüzde 74'lere yükseldi." dedi.Aktaş, genel suçlara bakıldığında tüm suçlarda yüzde 9'luk bir düşüş olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul'da işlenen suçların yüzde 6'sı Esenyurt'ta meydana geliyorEsenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşlarla 1 milyon 108 bin kişilik bir nüfus bulunduğuna dikkati çeken Aktaş, ilçenin Türkiye'de 57 ilden büyük olduğunu söyledi.Aktaş, suç istatistiklerine bakıldığında, Esenyurt büyük bir ilçe olduğu için İstanbul'da işlenen suçların yüzde 6'sının burada meydana geldiğini kaydetti.Esenyurt'ta 2020 yılında 3 olan polis merkezinin bugün 6'ya çıkarıldığını anlatan Aktaş, "Esenyurt'un her yerinde varız. Bir özel hareket ve çevik kuvvet yerleşkesi koyduk. Polis sayısını yükselttik" dedi.Aktaş, Vatandaşların Esenyurt'ta yaşamaktan memnun olduklarını söylediklerini belirterek, "Esenyurt'taki suç istatistik verilerinde düşüş çok önemli ancak ilçede yaşanan bir olayın basında canlı görüntü haline döndürülmesinden kaynaklı olan bir algı oluştu" diye konuştu.Esenyurt'te tekel bayisinde yaşanan olaya da değinen Aktaş, ilk başta mafya, çete veya baskın denilen konunun alacak meselesi olduğunu kaydederek, "Biz üzerimize düşeni en kısa sürede yaparak, şüphelilerin hepsini yakaladık. Yardım ve yataklık yapan iş adamları ile birlikte aldık. Adliyeye çıkardık" ifadelerini kullandı.İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, il genelinde yaşanan kadın cinayetlerinde de yüzde 5 düşüş olduğunu dile getirdi.Diğer metropollere göre İstanbul'da güvenliğin çok iyi olduğunu vurgulayan Aktaş, narkotikle ilgili özel çalışmaları olduğunu, tutuklama oranlarının eskiden yüzde 8 iken şu an yüzde 11'lere kadar çıktığını söyledi.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, emniyet, zafer aktaş
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, emniyet, zafer aktaş

İstanbul İl Emniyet Müdürü kentteki suç oranlarına ilişkin verileri paylaştı

17:23 05.08.2023 (güncellendi: 17:24 05.08.2023)
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, Havalar çok sıcak diyerek cezaya itiraz etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş "2020 yılında tüm suçlarda İstanbul'da aydınlatma oranları yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranlarımız yüzde 91 iken şu an yüzde 98. Yani 100 olaydan 98'i aydınlanıyor" dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kentteki kişilere karşı suçlarda 100 olaydan 98'inin aydınlatıldığını söyledi.
Aktaş, Vali Davut Gül'ün de katılımıyla Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için 39 ilçede 51 şube, 138 polis merkezi, 7 kalekol, 5 helikopter ve 51 bin civarında personelle sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
İstanbul genelindeki suç oranlarına ilişkin verileri paylaşan Aktaş, "2020 yılında tüm suçlarda İstanbul'da aydınlatma oranları yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranlarımız yüzde 91 iken şu an yüzde 98. Yani 100 olaydan 98'i aydınlanıyor. Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 35 aydınlatma oranımız varken şu anda aydınlatma oranları yüzde 74'lere yükseldi." dedi.
Aktaş, genel suçlara bakıldığında tüm suçlarda yüzde 9'luk bir düşüş olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17'lik bir düşüşümüz var. Yabancıların karışmış olduğu olaylara baktığımız zaman bir önceki yıl ile bu yıl arasında yüzde 23'lük bir düşüş var. Yabancıların karışmış olduğu olay sayısı yüzde 6'larda. Yabancılara karşı uygulamış olduğumuz pres uygulamalar sayesinde biz bu sayıyı mümkün olduğu kadar aşağı çektik. Katalog suçlar kapsamında ilimizde suça karışan tüm yabancıları gönderiyoruz. Sadece yurt dışı çıkış yasağı olduğu konularda mevzuat çerçevesinde bunları değerlendiriyoruz."

İstanbul'da işlenen suçların yüzde 6'sı Esenyurt'ta meydana geliyor

Esenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşlarla 1 milyon 108 bin kişilik bir nüfus bulunduğuna dikkati çeken Aktaş, ilçenin Türkiye'de 57 ilden büyük olduğunu söyledi.
Aktaş, suç istatistiklerine bakıldığında, Esenyurt büyük bir ilçe olduğu için İstanbul'da işlenen suçların yüzde 6'sının burada meydana geldiğini kaydetti.
Esenyurt'ta 2020 yılında 3 olan polis merkezinin bugün 6'ya çıkarıldığını anlatan Aktaş, "Esenyurt'un her yerinde varız. Bir özel hareket ve çevik kuvvet yerleşkesi koyduk. Polis sayısını yükselttik" dedi.
Aktaş, Vatandaşların Esenyurt'ta yaşamaktan memnun olduklarını söylediklerini belirterek, "Esenyurt'taki suç istatistik verilerinde düşüş çok önemli ancak ilçede yaşanan bir olayın basında canlı görüntü haline döndürülmesinden kaynaklı olan bir algı oluştu" diye konuştu.
Esenyurt'te tekel bayisinde yaşanan olaya da değinen Aktaş, ilk başta mafya, çete veya baskın denilen konunun alacak meselesi olduğunu kaydederek, "Biz üzerimize düşeni en kısa sürede yaparak, şüphelilerin hepsini yakaladık. Yardım ve yataklık yapan iş adamları ile birlikte aldık. Adliyeye çıkardık" ifadelerini kullandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, il genelinde yaşanan kadın cinayetlerinde de yüzde 5 düşüş olduğunu dile getirdi.
Diğer metropollere göre İstanbul'da güvenliğin çok iyi olduğunu vurgulayan Aktaş, narkotikle ilgili özel çalışmaları olduğunu, tutuklama oranlarının eskiden yüzde 8 iken şu an yüzde 11'lere kadar çıktığını söyledi.
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