https://sputniknews.com.tr/20230805/disisleri-bakanligi-isvecte-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-eylemlere-izin-verilmesini-kinadi-1074408114.html
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemlere izin verilmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemlere izin verilmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T23:35+0300
2023-08-05T23:35+0300
2023-08-05T23:35+0300
dışişleri bakanlığı
türkiye
isveç
kınama
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Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.
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isveç
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dışişleri bakanlığı, isveç, kınama
dışişleri bakanlığı, isveç, kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemlere izin verilmesini kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle kınadı.
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.