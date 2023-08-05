https://sputniknews.com.tr/20230805/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1074403773.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T19:40+0300

2023-08-05T19:40+0300

2023-08-05T19:40+0300

türkiye

antony blinken

hakan fidan

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındığı bildirildi.

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antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi