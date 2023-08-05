https://sputniknews.com.tr/20230805/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1074403773.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T19:40+0300
2023-08-05T19:40+0300
2023-08-05T19:40+0300
türkiye
antony blinken
hakan fidan
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındığı bildirildi.
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antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındığı bildirildi.