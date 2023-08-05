https://sputniknews.com.tr/20230805/disisleri-bakan-fidan-ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ile-telefonda-gorustu-1074401233.html
Dışişleri: Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri: Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T17:57+0300
2023-08-05T17:57+0300
2023-08-05T18:05+0300
türkiye
hakan fidan
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
tahıl
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.Bakanlık tarafından Bakan Fidan'ın Kuleba ile yaptığı görüşmeye dair şu açıklamada bulunuldu:
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hakan fidan, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tahıl
hakan fidan, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tahıl
Dışişleri: Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
17:57 05.08.2023 (güncellendi: 18:05 05.08.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlık tarafından Bakan Fidan'ın Kuleba ile yaptığı görüşmeye dair şu açıklamada bulunuldu:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (5 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alınmıştır."