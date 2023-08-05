https://sputniknews.com.tr/20230805/disisleri-bakan-fidan-ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ile-telefonda-gorustu-1074401233.html

Dışişleri: Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri: Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T17:57+0300

2023-08-05T17:57+0300

2023-08-05T18:05+0300

türkiye

hakan fidan

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

tahıl

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.Bakanlık tarafından Bakan Fidan'ın Kuleba ile yaptığı görüşmeye dair şu açıklamada bulunuldu:

türkiye

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hakan fidan, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tahıl