https://sputniknews.com.tr/20230805/chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-konvoyunda-kaza--1074398547.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T15:52+0300
2023-08-05T15:52+0300
2023-08-05T16:04+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
kaza
chp
erzincan
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Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.
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kemal kılıçdaroğlu, kaza, chp, erzincan
kemal kılıçdaroğlu, kaza, chp, erzincan
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza
15:52 05.08.2023 (güncellendi: 16:04 05.08.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.
Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.