https://sputniknews.com.tr/20230805/canakkale-aciklarinda-170-duzensiz-gocmen-yakalandi-1074407205.html
Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T23:03+0300
2023-08-05T23:03+0300
2023-08-05T23:03+0300
türkiye
çanakkale
ayvacık
lastik
bot
afganistan
sudan
suriye
yemen
filistin
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
türkiye
çanakkale
ayvacık
afganistan
sudan
suriye
yemen
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çanakkale, ayvacık, lastik, bot, afganistan, sudan, suriye, yemen, filistin, somali
çanakkale, ayvacık, lastik, bot, afganistan, sudan, suriye, yemen, filistin, somali
Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.